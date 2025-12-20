友善永續 桃園羅馬公路更好玩

桃園市復興區「羅馬公路」（sparkles）是連接羅浮與馬武督兩地的山區道路，道路蜿蜒、起伏坡度與大片森林風景，讓羅馬公路成為單車族、重機騎士最熱愛的挑戰路線之一。桃園市觀光旅遊局表示，近年周邊的高遶步道第1、2期等5大改善工程相繼完工，改善休憩、停車、賞景空間，吸引大量健行旅客慕名而來，成為集騎乘、健走與文化體驗於一身的熱門山林旅遊線。

羅馬公路全路線升級，從羅馬公路入口開始，參考大安森林公園的蚊蟲防治工法，以永續工法打造透水鋪面，讓雨水滲入大地，蚊蟲友善措施與低衝擊工程避免破壞原生地表。入口兩側的喬木與巨石也被完整保留，讓「旅程從尊重自然開始」。另外奎輝壁畫路側休憩區，是欣賞石門水庫美景的觀景平台，周邊有以泰雅文化為主題的壁畫，讓每位旅客停下腳步欣賞水庫美景，也能瞥見祖靈、山林與族人的故事。

觀旅局指出，這次工程並非只集中於單一節點，而是全面更新羅馬公路沿線指標系統，每一處更新地點皆導入泰雅語名稱、文化圖騰與清楚的路線導引，讓原鄉文化不再只是背景，成為旅途中的地圖語言。另外高遶步道串聯更多亮點，連結文化、自然與部落視野，且將終點設在桃園仙谷停車場，打造單車族最有感的升級亮點。

返鄉青農陳耑妤表示，改善後的高遶步道正是自己回家的路，回鄉在長興經營咖啡餐館近6年，近期高遶步道完工，特別有感復興區帶進旅客流量，而且平日預約客變多，近月還有來自波音航空主管、尼加拉瓜、盧安達等特別來訪復興區長興高遶部落的國外遊客。

觀旅局長陳靜芳表示，羅馬公路沿線以「友善及永續旅遊」為理念，從入口開始導入永續工法，透水鋪面、低衝擊工程、保留喬木與巨石，希望讓旅程從第一步就更安全、更友善，改造不只是工程施作，而是從遊客使用角度導入更貼心、更友善建設，更融入羅馬公路在地自然與文化故事，從永續工法、文化導入生態營造，讓這條深受旅人喜愛的山路更好走、更好玩。