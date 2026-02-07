友善環境照顧長者！ 永續尚德村 盼助緩解極限村落

台東縣 / 綜合報導

台灣邁入超高齡社會，極限村落的現象更為普遍，甚至恐怕面臨滅村！華視新聞頂真人物系列報導，帶您來看台東尚德村的陳人鼎，他認為自然生態資源珍貴，毅然決然回鄉發展，除擋下土地開發案之外，也利用過去的經驗，打造香草聚落，不只強調環境友善，也發展精油加工和體驗活動，增加當地工作機會、還可以照顧長者，活化荒廢工廠！陳人鼎結合生態進行多元經營，就是希望幫返鄉的人，找到新出路，也希望讓更多人能夠造訪台東尚德村，找回村落的活力！

一鏟鏟留住的好山好水，十五年前有廿公頃土地，將被開發蓋廟宇，北漂的陳人鼎，衝回台東故鄉尚德村，為全村找生計，台東尚德社區理事長陳人鼎說：「希望村民可以珍惜土地，所有人笑你你又不住這裡，你憑什麼反對，我們應該從土地種東西，讓更多人喜歡地方物產，怎麼讓這些土地，有效去做利用，將村子活力找回來。」

五歲離家兒時記憶，帶陳人鼎走進歷史尋根，尚德村全盛時期，有兩千人五座精油精煉廠，加上他保養品產業的經驗，決定打造香草產業，一步步改善極限村落的困境，台東尚德社區農民張小姐說：「種稻半年才收入多少，那時候稻子還很便宜，理事長做這個就有點感謝啦，讓我們這些農民有地方做。」

台東尚德社區農民李小姐說：「種很多香草野薑花什麼的，都有種有時候，有客人來的時候就可以去觀光。」台東土地長出的香氣，專注友善耕植純淨生產，用尚德村土地的美好，連結更多人，實現生產生活生態，人與自然共生的永續願景。

台東尚德社區理事長陳人鼎說：「務農實在是沒辦法有，足夠的經濟收入來源，甚至在這邊生活，或者是在這邊要養兒育女，其實是一件很大的挑戰，那時候我們就說，那我們回來試試看，保留這個自然環境找出可能性。」保育周邊生態，培養宜居生活，活化村落人力，幫助想回到土地的人找方法，陳人鼎逐一實踐里山倡議，正向循環生生不息。

