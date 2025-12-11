友善的失智照護模式 幫助助照顧者找回健康與力量

臺東縣衛生局長孫國平頒獎表揚失智照護服務績優單位

臺東縣衛生局長孫國平致詞時表示，失智症照護是一條漫長且充滿挑戰的道路，因此，這次活動特別強調「照顧者的健康，就是被照顧者最重要的守護力量」。

臺東縣衛生局在禾風新棧度假飯店舉辦「失智照護服務計劃暨家庭照顧者支持服務創新型計劃及身障家照據點共融試辦計畫－聯繫會議與成果展」，由孫國平局長主持，並頒獎表揚失智照護服務績優單位，活動以「失智症照顧者自我健康管理」為主題，並邀集專家、失智照護及家庭照顧者支持單位與縣府團隊，交流推動成果與創新服務模式。

成果展規劃海報展示區，呈現失智共同照護中心、失智社區服務據點、家庭照顧者支持服務及身障家照據點共融模式等單位的執行成果，內容涵括照顧者健康管理、多專業團隊合作、情緒支持與喘息服務及社區支持系統等，充分展現臺東在長照推動上的努力與進展。

這項活動同時關注照顧者的身心狀況，由天主教失智老人基金會處長陳俊佑分享實務經驗，指出照顧者在失智照護過程中往往忽略自身需求，而照顧者的身心健康同樣值得被重視，透過現場交流與討論，進一步強化跨單位合作與服務連結。

臺東縣衛生局孫國平局長致詞時表示，失智症照護是一條漫長且充滿挑戰的道路，照顧者需承受高壓與情緒負荷，往往忽略自身健康。因此，這次活動特別強調「照顧者的健康，就是被照顧者最重要的守護力量」。孫局長感謝所有照顧者、醫療及長照專業人員與社區組織長期的投入，並期盼未來持續整合跨領域資源，提供更完整的支持，讓每個家庭在照護路上都不再孤單。

衛生局指出，未來將持續推動失智照護及照顧者支持服務，包含健康管理、支持團體、喘息資源、諮商服務及社區共融據點等措施，期望打造更友善、更完善的照護環境，守護每一位照顧者與家庭，並進一步建構重視照顧者健康的支持型社區照護網絡。