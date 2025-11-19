友善石虎禁用除草劑.農地限制開發 農友：耕作難度高

苗栗縣 / 綜合報導

苗栗縣是全台灣石虎族群最密集的 地區 ，全縣目前有16名「友善石虎」的農友，農地面積加起來總共有18公頃，但是農地因為處在石虎棲息地，耕作時不能使用除草劑，周圍土地也不能開發，地上的雜草還必須要長到30公分，甚至要提防農作物被其他動物偷吃，種植難度相當高，不過農友笑著說，農地內的生態可是愈來愈豐富，儘管農產品價格比起一般市售貴了4成，民眾也願意花錢吃得安心。

監視攝影機捕捉到，友善石虎的農地內出現各種小動物，有山羌、鼬獾、穿山甲等等，生態相當豐富，種植柑橘的果農笑著說，橘子長到都垂到地上了，也不能採收，因為是要留給動物吃的，柑橘農徐肇徵說：「老天爺留下來給我們的，加上環境這些，動物們留給我們的，那就是我的。」

廣告 廣告

果農說，為了提供石虎和獵物的棲息地，不但不能使用農藥、除草劑、毒鼠藥，周圍1公頃內要開發，或新闢拓寬道路長度1公里以上，都需諮詢專家學者意見，苗栗全縣目前有16處友善石虎農場，農地加起來共有18公頃，因為都在人類活動的交通要道附近，要維持生態系統完整，難度更高。

柑橘農徐肇徵說：「沒有辦法接受的是，留草這件事情。」除了限制土地開發，最讓農民無法接受的，就是要保留草地，紅棗農徐立明說：「就是不方便，就是你要保有30公分。」農民擔心雜草會搶了農作物的養分，但雜草腐爛回歸土壤成為更多養分，小動物雖然會偷吃農作物，但因為不使用農藥，民眾反而吃得安心。

紅棗農徐立明說：「(市售)大概的單價在100到130元(每斤)就不錯了。」紅棗農徐立明說：「那我們的價格都是在200(元)以上。」苗栗縣在2019年三讀通過「石虎保育自治條例」，成為全國第一個明文保育石虎的縣市，儘管友善石虎，在耕作上要更費心、投入更多成本，但農友說，能為生態保育盡一份心力，這些付出都值得。

原始連結







更多華視新聞報導

南投與石虎同行逾10年 共榮家園友善農田86公頃

苗栗南庄首次拍攝到石虎 林保署：族群有拓展跡象

雲林近6年31筆石虎出現紀錄 加強防護確保永續

