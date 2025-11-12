友善石虎農作成果發表會登場 農業與生態共榮展現新願景
推動生態保育與永續農業並行，農業部林業及自然保育署新竹分署、農業部生物多樣性研究所與苗栗縣政府11日上午舉辦「攜手石虎 共築綠網－苗栗友善石虎農作推動成果發表會」，邀集中央與地方政府、研究單位、民間團體及在地農友共同展現友善石虎農作推動成果，並表揚16位長期投入的農友與包括苗改場等6個協力夥伴，展現農業生產與生態共榮的實踐成果。
為了提升石虎的棲地品質，並提供安全、健康的食物來源，「友善石虎農作標章」的推動是鼓勵農友配合「不放養、不餵食犬貓」，並避免使用可能危害野生動物的資材，如獸鋏與鳥網，以環境友善方式進行農業生產，打造野生動物安全的生活空間，同時提升農產品品質與市場競爭力，讓農業發展不再是保育的對立面。
推動友善石虎農作，苗栗地區自112年起已有14位友善石虎農作農友及2位「友善石虎農作－安全蔬果」農友加入，分布於通霄鎮、西湖鄉、後龍鎮、公館鄉、苑裡鎮、三義鄉、卓蘭鎮、大湖鄉及獅潭鄉等地，作物多樣，包括稻米、紅棗、蜂蜜、文旦、檸檬、油茶、油甘、奇異果、芭蕉與芭樂，總面積達18.24公頃。這些農友以實際行動守護石虎，不僅降低農業對生態的衝擊，也為當地生物多樣性創造更穩定的生存空間。
新竹分署分署長夏榮生表示，友善石虎農作不僅是生產方式的轉變，更是一場地方文化與生態意識的行動。為協助農友順利轉型，分署持續結合生物多樣性研究所、苗栗縣政府與學術單位，提供專業輔導、教育訓練及行銷支持。活動現場亦展示農友們的特色產品，從友善稻米、蜂蜜到油茶產品，皆強調以「土地健康、生態永續」為核心理念，讓消費者在選購時能直接支持友善耕作，形成保育經濟的正向循環。
夏榮生分署長與苗栗縣政府邱俐俐副縣長、生多所楊嘉棟所長在活動中特別表揚合作的16位標章農友及協力夥伴，同時也肯定地方各單位在推動過程中的長期協助與貢獻，成為農友的強力後盾，形成堅實的友善農作推廣網絡。像是苗栗區農業改良場推廣草生栽培並輔導農友申請標章；大誠土壤作物技術館提供專業田區與作物管理建議；台灣石虎保育協會推廣保育理念並協助農友加入體系；苗栗縣愛貓保護協會落實「不放養、不餵食」原則；野聲環境生態有限公司及裡山塾則透過教育課程推廣友善耕作，讓石虎保育理念深植社區與日常生活。
西湖鄉的文旦農友徐先生分享，早期採行一般農法，為響應政府政策轉為有機耕作。起初仍習慣將草割得整齊乾淨，經大誠土壤作物技術館陳興宗老師指導後，逐漸理解「顧草才能養地」，開始以草生栽培方式經營農園，並配合政府推動農業廢棄物回歸田區，讓園區逐漸展現自然生機。雖然初期曾遭遇病蟲害挑戰，但隨著生態平衡恢復，近年農作物品質明顯提升，甜酸比例適中、香氣更加濃郁，展現友善耕作與生態共榮的成果。
