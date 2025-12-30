友善移工進入日常！One-forty擴大異業結合

長期深耕教育的One-Forty近日辦理「移民工文化節」，透過對話讓外界能夠更熟悉移工外，也與全家便利商店合作啟動第二年的「全家一起友善移工」零錢捐計畫。（林良齊攝）

友善移工就是日常！據統計，我國目前已有近90萬名移工，但仍有許多人因不認識、不熟悉而排斥，長期深耕教育的One-Forty近日辦理「移民工文化節」，透過對話讓外界能夠更熟悉移工外，也與全家便利商店合作啟動第二年的「全家一起友善移工」零錢捐計畫。

移民工文化節邀請各國移民工作為文化引路的「職人」，也透過特展讓各界瞭解「全家一起友善移工」計畫如何提供培力資源。One-Forty近年與移工經常使用的全家便利商店合作，推出多語系友善服務，並在錢捐計畫推動「移工在家學中文」、「全民筆友計畫」。

廣告 廣告

One-Forty創辦人陳凱翔表示，已有2800位移工透過「移工在家學中文」計畫領取到中文教材包，2026年將擴大辦理並且進一步讓他們可以實際應用到生活情境中，如赴超商領包裹等；而全民筆友計畫將於2026年與200間高中以下學校合作，讓友善移民工從教育做起。

陳凱翔提及，日前製作的《我們回家吧，跟著印尼移工回家》印尼特集蒐集到許多迴響，2026年也期待與更多戲劇跨界合作推出「島嶼共融」全民倡議計畫，邀請民眾持續關注。捐款可洽One-Forty官網。

更多中時新聞網報導

減排不可少 專家看好跨國合作

造林換碳權 環團：應考量天災避險

蜜雪全職媽媽圓夢返歌壇