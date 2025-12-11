友善移工 雲嘉南分署表揚就服志工

台南中心志工隊榮獲本年度「團體績效獎」，雲嘉南分署秘書曾秋瑾（右四）與團隊合照。 （記者黃文記攝）

記者黃文記∕官田報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署十一日舉辦「一一四年度就業服務志工會員大會」，邀集轄內各就業中心志工齊聚一堂，共同回顧年度服務成果並展望未來方向。成立逾二十年的志工隊是就業服務現場不可或缺的前線支援力量，長期協助民眾申辦失業給付、填寫資料、查詢職缺與服務引導，不僅提升前台運作效率，也在求職者最需要支持時，提供溫暖而穩定的陪伴。

大會除表揚資深志工、志工幹部與團體績效外，也啟動「移工議題特殊訓練課程」，因應雲嘉南地區多元勞動力與移工人數持續成長，課程涵蓋移工相關法規、常見案件處理方式、跨機關協作流程及翻譯資源串接，協助志工在前台能快速辨識問題並提供初步指引，再與翻譯及專業人員接力，使服務更完整、友善。

廣告 廣告

除資深志工外，今年「團體績效獎」由台南就業中心志工分隊獲得。分隊全年服務量居冠，志工蕭梅鈴分享，一名急於申請失業給付的民眾因壓力過大反覆出錯，她除了協助校對資料，也花時間安撫對方情緒，讓流程順利完成。她也鼓勵想加入志工的人，以同理與耐心作為服務核心，「給別人溫暖，也會讓自己得到力量」。

雲嘉南分署秘書曾秋瑾表示，志工是就業服務體系的重要夥伴，長期協助分署穩定前台服務品質，亦讓中心同仁能更專注於個案諮詢與專業輔導。她指出，隨著勞動力結構改變，志工服務也必須升級，未來分署將持續導入新訓練、擴增服務量能，使志工夥伴從傳統求職引導，延伸至支援包含移工在內的多元族群。