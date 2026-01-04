友善設施再升級 北橫遊客中心打造五星級如廁空間

北橫遊客中心公廁煥新啟用，智慧化服務打造旅遊新地標。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】作為北橫公路觀光旅遊綠廊的第一站，大溪頭寮北橫遊客中心不僅是提供旅遊資訊的核心節點，其內設的「北橫之驛」餐廳與在地小農市集，更是遊客休憩補給的重要據點。為全面提升觀光服務品質，桃園市針對遊客中心公共廁所進行整體空間及設施改善工程，於114年12月31日正式開放啟用。本次整修以「多功能、友善、智慧、舒適」為四大核心，致力為車友、山友及國內外旅客打造一座兼具性別友善、親子全齡與智慧化服務的公共空間，讓不同需求的旅客都能在此獲得更貼心的照顧。

全新啟用的公廁空間落實了全齡共融的設計理念，特別規劃「多功能型廁所」，可同時滿足高齡者、嬰幼兒或全家人的使用需求。空間設計上採取性別友善配置，搭配清晰導引標示，為多元族群提供安全的使用環境；同時設置親子專屬設備，包含尿布台、兒童座椅及大小便器，讓家長帶幼童如廁更為安心。針對長者與行動不便者，全廁間均採用無障礙設計並設置止滑地材與扶手，更貼心增設人工肛門污物盆清洗設備，為造口者提供私密且安全的照護空間。

此外，該次工程更導入智慧城市科技，透過智慧感應照明依人流調節明暗，達成節能目標；智慧排風系統則能即時偵測空氣品質自動換氣，確保室內空氣清新。廁間外設置的智慧面版可即時顯示在席狀態，有效減少排隊等待的不確定性。部分廁間更升級溫水便座，大幅提升使用舒適度。觀旅局表示，公廁是旅途中最重要的基礎設施，透過設計與科技的結合，民眾在欣賞北橫自然美景之餘，也能享受最高品質的公共服務。(圖/觀旅局提供)