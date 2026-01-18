友善農業代表物種 鳥友觀測到逾萬小辮鴴雲林度冬

（中央社記者姜宜菁雲林縣18日電）2026年「土豆鳥大集合－小辮鴴普查」公民科學活動今天展開，261名鳥友在彰化、雲林等處調查小辮鴴出沒數量、分布位置及棲地類型，其中雲林觀測到1萬2351隻，冠全台。

從2009年起，雲林縣野鳥學會開始推動「雲林縣小辮鴴普查」，2012年以後，生物多樣性研究所加入共同主辦，並廣邀全國各地鳥友前來參與普查；自2014年起更進一步將調查區擴及雲林以外縣市，希望能對小辮鴴在台灣的度冬族群有更精確的掌握。

261名鳥友們今天參與「2026年土豆鳥大集合」，眾人分赴彰化及雲林等7縣市共45處認養樣區，系統性記錄小辮鴴出沒數量、分布位置及利用棲地類型。

雲林縣野鳥學會理事長蔡中文說，今年調查結果顯示，全台有1萬4652隻，其中雲林地區記錄到1萬2351隻，居全台灣之冠；而從近年來統計數據顯示，雲林地區記錄到破萬隻，小辮鴴族群穩定成長。

農業部林業及自然保育署南投分署表示，小辮鴴主要利用農田及濕地等開闊環境，其族群狀況高度仰賴農地經營方式與棲地條件，對平原農業地景變化具高度敏感性，因而具有明確指標意義。

南投分署說明，配合國土生態保育綠色網絡政策，已將小辮鴴納入斗六丘陵淺山農地保育軸帶及彰雲海岸濕地保育軸帶關注物種；基於其對農地環境高度回應特性，小辮鴴也成為推動友善農業重要代表物種，有助於連結農業管理措施與生物多樣性保育目標。

南投分署強調，未來將持續運用歷年累積科學調查成果，結合教育推廣與農業現場經驗，滾動檢討保育與管理策略，並在既有基礎上評估媒合民間及企業資源可能性，透過跨域合作，深化國土生態綠網於平原農業地景實質成效，促進生產、生態與地方發展多方共益。（編輯：陳仁華）1150118