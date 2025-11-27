友善關懷協會辦歲末聯歡暨第四屆理事長就職活動

臺東縣友善關懷協會舉辦長者歲末聯歡，臺東長青陶笛隊吹奏悠揚樂音。

青荳芽幼兒園的小朋友們在歲末聯歡活動中，表演可愛的舞蹈。

臺東縣友善關懷協會新任理事長黃建豪（左）與社會處長陳淑蘭(中），頒獎給摸彩幸運得主。

在歲末聯歡活動中，長輩們高舉雙手歡呼，氣氛相當輕鬆愉快。

選在感恩節當天，臺東縣友善關懷協會今(27)日舉辦長者歲末聯歡暨第四屆理事長就職典禮，匯聚社區長者、協會團隊、志工夥伴，以及各界長官、貴賓共同參與，數百人在歡笑與祝福中，為年度關懷服務留下最美印記，場面熱鬧溫馨。

這次歲末聯歡活動以「關懷 × 健康 × 共好」為主軸，結合理事長黃建豪授證就職典禮、公益團體聯歡演出、長者健康講座與溫暖共餐，體現協會長期推動「在地老化、互助共融、世代共好」的核心理念。黃建豪承接印信與證書，象徵使命傳承，持續守護偏鄉長輩與協助在地孩童培力的決心。

廣告 廣告

縣長饒慶鈴肯定友善關懷協會長年扎根偏鄉與社區據點服務成果，並強調，公部門與民間團隊之間的合作，是臺東最重要的照顧力量，社區據點是長者延緩老化的支持網絡。

臺東市長陳銘風非常開心能與在地長者共同參與歲末聯歡，他說，照顧社區長者與友善支持網絡持續深化，是市公所及民間夥伴未來共同努力的方向，市公所會持續與協會、社區據點、志工團隊協力，讓服務更貼近長輩生活。

臺東縣政府社會處長陳淑蘭說，協會長期與社會處協力，將關懷資源深入各社區據點與弱勢家庭，提升在地照顧可及性與服務量能，社區照顧最美的力量就是在熟悉的地方、用熟悉的人、陪伴熟悉的長輩。民間團隊與志工願意投入，就是臺東社區照顧網絡最重要的夥伴與養分。

活動中，青荳芽幼兒園的小朋友們帶來活力舞蹈、臺東長青陶笛隊送上悠揚樂音，全場更在大會舞與敬老表揚段落中展現熱情與尊重。

臺東縣友善關懷協會黃建豪理事長說，變老不是退場，而是人生最從容又珍貴的登場；陪伴，是城市最柔軟也最堅韌的力量。感謝各界共同關心長輩，接任理事長是責任的開始，尤其在感恩節這天辦理就職別具意義，他借在場朋友的掌聲，感謝長久以來支持友善關懷協會做服務的人。協會剛滿九週年，未來會持續與縣政府、市公所及社區夥伴合作，擴大志工量能與資源連結，希望有更多的九年，繼續守護長輩，使每位長者都能在熟悉的社區中活得自在而且有尊嚴。

來自光明據點八十八歲的張歐允用台語說，她很少看過這麼多人一起歡聚，非常歡喜。興昌據點的田美女介紹平常在據點上課內容，會利用社區的植物來做植物染和手工藝，讓很多老人家生活變得有樂趣。