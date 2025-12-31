友善電動車環境 第5批充電站上線

台南推出「區區有充電站」計畫，第五批充電站三十一日上線。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

推動淨零轉型與永續城市建設，打造友善電動車使用環境，台南推出「區區有充電站」計畫，第五批充電站，三十一日上線啟用。

第五批充電站座落十二個區、二十三處場域，共有六席快充格位及三十七席慢充格位，分別位於安南區總安二自辦重劃、安南區安富街路外停車場、安南區州南十街路外停車場、安南區塭南里活動中心、佳里區六里活動中心、南化區老人文康中心後方停車場、麻豆區麻豆區公所、柳營區育禮街停車場、大內區大內圖書館、下營區文小二運動公園、下營區游泳池、下營區自由街停車場、下營區文化街停車場、六甲區進化街東側空地、六甲區中華路停車場、左鎮區左鎮區公所、左鎮區左鎮休閒公園、將軍區將軍區公所、將軍區鯤鯓鯤溟里活動中心、學甲區停六停車場、學甲區學甲親子森林公園、鹽水區鹽水觀光美食城停車場、鹽水區公二十公園等。

其中十四處場域設為「充電專用格位」，九處場域設為「充電優先格位」，若違規停放可處一千兩百元。

交通局指出，目前已分四批，共啟用三十六處充電站，共二十二席快充格位和四十五席慢充格位，使用次數最高前三名為六甲區六甲運動公園、東山區東中里停一停車場、官田區官田衛生所，目前快充每度八元、慢充五元，詳洽「電小二」ＡＰＰ。