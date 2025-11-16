友善高齡環境4-1》蔣萬安長照床位政見跳票 缺人力陷「閒置」困境
〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市長蔣萬安上任前開出「長照三支箭」，其中，6個月內於北市聯醫系統增設500張長照專業醫療設備床位政見跳票，但衛生局改將市府委外經營機構床位納入，與聯醫加總後預定年底可達437床。另，聯醫因人力不足，截至今年9月底雖已設立289床，卻只開放239床，有50床「有床無人」閒置，但聯醫候床人數卻能從2022年底的1326人降至125人，則是因將候床人數分為3個等級，排不到床位者被要求返家或回社區。
蔣萬安競選時自信提出「長照三支箭」政見，溫情喊道：「我想陪您安心變老！」其中一項內容就是由北市聯醫系統在6個月內增設500張長照床。蔣萬安競選團隊市政最高顧問、曾任北市聯醫總院長的邱文祥當時說，期望聯醫在5個院區內各增加100床。
不過，蔣萬安本屆市長任期剩下1年，仍未完成500床政見。台北市衛生局坦承，長照三支箭有實行困難，其中問題除了北市寸土寸金，難找空間布建住宿式長照機構外，長期照護人力不足，面臨招聘困難。
老人福利推動聯盟秘書長張淑卿指出，有時看到數據難得有空床，卻是因人力不足根本「開不出來」，造成「有床無人」狀況，「入住率雖看似7、8成，還未達百分之百，但對機構或是醫院來說，這已是他們可以啟動的最大量能。」
以台北市立聯合醫院為例，截至今年9月底，雖已設立289床，但只開放239床，佔床率達90.07%，仍有50床沒有開放。而委外單位至年底預計會有124床，現僅在內湖行愛住宿式長照機構開放65床，預計到年底的開床率僅能過半。
在聯醫候床人數統計上，衛生局說明，蔣萬安上任後導入分級分類與加減分制的預約制度，縮短排隊天數，平均等候天數由64天下降至19.2天；聯醫的候床人數也由2022年底的1326人降至125人，「顯示政策成效顯著」。但實際探究候床人數大幅下降主因，在於統計方式改為加權形式，依照急迫性、照顧資源及候床時間給予權重評分，分為「優先安置」、「待安置」及「已安置」3類，將無法排進的個案協助轉介社區或居家照護，變相將1200人拒於聯醫長照床外。
日前衛福部與台北市政府針對長照涵蓋率計算方式互槓，根據中央與國際常用算法，去年全國涵蓋率達84.86%，但北市僅有58.10%。衛福部次長呂建德為此曾公開批評，台北市在長照布建上敬陪末座。但台北市衛生局則強調，政策應因地制宜，稱中央沒有納入台北市多元方案，自創「照顧替代率」計算，除長照床位實際使用數字外，加上20%的外籍看護、7%自辦健康促進衰弱個案，也就是輕度失能長者照顧替代率可達85%。
不過，衛福部指出，這是台北市專有算法，將沒有失能、或是輕度失能的長者數值計入，提高分子，甚至連健康促進、社區據點參與者及有家庭照顧者都納入，卻沒有相應調整分母為台北市全數65歲長者數字，可能會對政策執行效果造成誤導。
友善高齡環境4-2》鄰避設施、空間不足 北市民間長照面臨生存危機
友善高齡環境4-3》北市長照500床跳票 專家籲強化在宅照護
友善高齡環境4-4》照顧母親到專業長照 郭淑玲：讓長輩感受被疼惜
友善高齡環境4-3》北市長照500床跳票 專家籲強化在宅照護
