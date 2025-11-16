友善高齡環境4-2》鄰避設施、空間不足 北市民間長照面臨生存危機
〔記者蔡愷恆／台北報導〕「台北市的民間長照業者只會越來越少。」台北市社區銀髮族長期照顧發展協會理事長蔡淑芬談到長照機構未來發展，語氣中充滿無奈。市長蔣萬安上任推出「長照三支箭」的第二箭，補助新設私人機構或新增設床位，每床每月2萬元，但根據衛生局統計，至今僅4家業者申請，其中3家籌設中，1家已完成。
一排老房子中，掛著顯眼但略微褪色的「長照中心」招牌，這些民間機構承接長者健康照護需求與家屬期待，卻可能隨時受到都更影響被迫遷離、拆房、重建，而失去照顧的長者更失去生存權利，成為老舊社區下被汰換的最大受害者。
在處處需要租屋的台北市，房東除了不願意將房子出租給獨居長者，也不見得會租給機構。「畢竟長照機構是鄰避措施，會拉低房價，還需要跟社會局申請『多元及充實服務方案』，做一些回饋鄰里、友善社區的服務。」蔡淑芬苦笑。
再加上《長期照顧服務法》上路後，原先依照《老人福利法》設置的機構若要轉型，每床需要的空間從原本規定10坪，增加到16坪，因此同一空間可以設置的床位數比原先少了3分之1，不只是長者，長照機構業者生存空間也受到擠壓。
「接下來有兩個解方─第一是往外縣市發展，第二是靠政府的地，民間再去投標。」蔡淑芬說。台北市衛生局表示，根據「台北市政府衛生局補助私立住宿長照機構要點」，可補助新設或擴充床數，減輕民間單位經營住宿式長照機構負擔，並簡化住宿式機構申辦流程，及輔導民間參與長照機構設置，目前已招標的「秀山長照園區BOT案」即為此例，預計會增加400床。
相關新聞請見︰
友善高齡環境4-1》蔣萬安長照床位政見跳票 缺人力陷「閒置」困境
友善高齡環境4-3》北市長照500床跳票 專家籲強化在宅照護
友善高齡環境4-4》照顧母親到專業長照 郭淑玲：讓長輩感受被疼惜
