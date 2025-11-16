友善高齡環境4-3》北市長照500床跳票 專家籲強化在宅照護
首次上稿 11-16 22:00更新時間 11-17 06:32
〔記者蔡愷恆／台北報導〕長照人力短缺是長期且是結構性的問題，蔣萬安長照第一支箭政策跳票，一部分也是因未精準考量照護人力問題，導致部分床位無法啟用。而預防性政策的第三支箭-補助「遠距通報救援設備」每人每月補助1200元，至今安裝率未過半。
台北市衛生局說明，根據標準設置人力，一位護理師要照料15床、一位照顧服務員則負責5床；若為精神護理之家，每20床需有一位護理師，每10床需配置一名照顧服務員。根據北市聯醫統計，2023年，所需照服人數為58人，僅聘用至52人；2024年，共需124人，實際缺了14人。今年底前，預計需要總照服人數為149人，現在聘用未滿127人。
聯醫目前與台北護理健康大學簽訂合作備忘錄。台北護理健康大學長照系教授暨系主任陳正芬表示，北部多依賴中南部護專合作，吸引畢業生到北市就業，並提供保證薪資。衛生局表示，現在正以「多元、多誘因及多管道方式招募照服人力」。
人力不足情形已嚴重到有些長照機構的老闆、老闆娘、下一代要再進修補位，讀護理在職專班之後考取護理師或是照服員證照，「連醫院都缺了，這些下游的單位更難拚。」老人福利推動聯盟秘書長張淑卿無奈說。
台北市社區銀髮族長期照顧發展協會理事長蔡淑芬經營4家日照以及長照機構，她準備要去讀護理學程，期望能減緩人力不足問題。而她自己的機構照護人力現在是「剛剛好」。她補充，「要是有人臨時請假，沒有人可以卡相關的班。」
張淑卿對於長照政策提出建議，為降低長者失能後入住長照機構，在宅照護的體系、支援網絡要變得更強，讓長輩能不插管就不插管，且失能長者的復健必須更積極，不要一次中風就導致長輩需要住院。
蔣萬安的長照第三箭「遠距通報救援設備」每人每月補助1200元，就是預防性政策，但根據社會局統計，截至今年9⽉⽌，列冊獨⽼數為10071⼈，共3983⼈安裝緊急救援系統，安裝率僅達39.55%為過半。
相關新聞請見︰
友善高齡環境4-1》蔣萬安長照床位政見跳票 缺人力陷「閒置」困境
友善高齡環境4-2》鄰避設施、空間不足 北市民間長照面臨生存危機
友善高齡環境4-3》北市長照500床跳票 專家籲強化在宅照護
友善高齡環境4-4》照顧母親到專業長照 郭淑玲：讓長輩感受被疼惜
友善高齡環境4-1》蔣萬安長照床位政見跳票 缺人力陷「閒置」困境
