友善高齡環境4-4》照顧母親到專業長照 郭淑玲：讓長輩感受被疼惜

〔記者蔡愷恆／台北報導〕今年十月獲得「優良長期照服人員資深敬業獎」的郭淑玲已半百，已在士林靈糧堂附設安馨居家式服務類長照機構服務近五年，在投入長照產業之前，她長年頻繁進出重症病房，專職在家照顧母親，直到母親完全康復，在醫師與護理師鼓勵下，自主進修就讀職能學院，考取照服員證照。

郭淑玲表示，雖然這份工作辛苦，時常需要協調家庭跟醫療需求的觀念不合。她提到，有時制度上會讓她感到不知所措，由於簽約者與真正照護者可能並非同一人，不同家庭成員常出現意見不一，甚至出現家庭問題，但服務久了也會產生成就感，尤其當受照護的長者、家屬把你當作一家人，也看到家屬是真心努力照顧長輩，就是最好的回饋。郭淑玲感性地說：「有時什麼都不必說，只需要靜靜陪伴，就是長輩想要的幸福。」

郭淑玲說，「有朝一日我也將老去，趁自己還有能力，和這些長者相遇、相知，即使病痛無法痊癒，沒辦法逆轉年老色衰，但可以讓他們感受有人想守護、想疼惜他們，是這份工作最大的價值所在。」

