友宜的距離／張榕容歪嘴大媽被陰了

張榕容扮成包租婆毫無違和感，該不會平常影后在家就長醬吧～（捻菸灰）

凱渥舉辦萬聖節活動，自家藝人卯足全力打扮出席，張榕容神複製星爺電影裡的包租婆，根本是本色演出吧？她透露，裝扮全是自己在家弄的，原以為只是公司內部活動，來了才知道現場有媒體。不僅如此，張榕容還說，其實她跟經紀團隊上個月就講好，要一起扮成包租婆，到場後驚幾丟，原來大家背叛她，全都改扮成醫生。世界上最遙遠的距離，不是生與死…而是你在我面前，卻穿著沒講好的醫生袍。（旁邊還有露半球的王心恬和俏護士雷嘉汭…）

王心恬Cosplay什麼我不知道，小編只看到南半球…好啦，是《獵魔女團》主角Rumi。

雷嘉汭精心打扮成俏護士，應該和「背骨醫師團」是一夥的吧？

蔡淑臻白眼伺候白目郎

黃鐙輝（右）膽敢用「老女孩」稱呼蔡淑臻（左），被賞白眼也是應該的。

蔡淑臻和9歲童星、25歲馬士媛共同演出電影《左撇子女孩》，現場被黃鐙輝開玩笑是「老女孩」，她氣噗噗地向損友抱以「老」拳。（要氣死蔡淑臻4ni？）（這成語真的是醬用啦！）反觀導演為她安排了「史上最素」造型，蔡淑臻不怒反笑，表示演這樣的角色特別自在，因為懶散有理，「如果有人問最近怎麼變胖了？皮膚變粗？我就回答：『沒辦法啊，為了角色。』」哪裡胖？哪裡粗？50歲長醬，活該美到沒朋友！（摔筆）

