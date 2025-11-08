友宜的距離／李洙赫江南太子計畫通

「江南太子」李洙赫舉手投足流露貴族氣息，私下卻是個鬼靈精怪的表情包。

7月才來台開唱的G-Dragon，11月初再度登台，而上次愛相隨的好友李洙赫，這次也沒錯過GD演唱會。身為計畫通的他，自行先來台longstay一週，玩樂之餘不忘安排工作，為愛彼錶活動站台。他以「Dream Watch」形容品牌，嘴甜笑稱：「小時候曾夢想長大要買怎樣的手錶跟車子，這個牌子就是我當時想入手的名單。」小編還在「媽媽砸摳（台語：10元）」的時候，戴個Swatch就以為擁有全世界了…原來是貧窮限制了我的想像。（拭淚）

李洙赫（左）和GD（右）相識逾16年，兩人超麻吉，被粉絲暱稱為神仙交情。（翻攝自李洙赫IG）

邱澤風流孕事大小眼

邱澤難得被拍到目睭脫窗，不過帥哥就算大小眼也一樣迷人啦！

前陣子邱澤升格變奶爸，聽說在家講話會切換聲道變成「娃娃音」，好想親耳聽聽看啊～小編懷不了邱澤的孩紙，耳朵懷孕總可以吧？（←精神病院請來抓人）說到懷孕，網友掐指一算，推測邱澤應該是拍完電影《女孩》後成功播種der？他為戲宣傳時被問到此題，不承認也不否認，羞回：「大家都是柯南。」媒體再追問會邀請腦婆許瑋甯到場欣賞嗎？他支支吾吾，一旁的舒淇馬上跳出來救駕：「該約的我都約了！」不愧是俠女舒淇，連閨密腦公也一起罩。

