友情升溫愛情？被爆進王心凌香閨約會 吳克群回應了

〔記者陳慧玲／台北報導〕吳克群和王心凌相識多年，近期疑似友情升溫為愛情，被爆一起聚餐，事後吳克群還回王心凌香閨約會，外界關心兩人關係是否有進一步發展，吳克群方面也回應了。

前幾天吳克群才因一件救援被讚暖男，主要是中國歌手于文文演出中身體不適昏倒，事後吳克群登台，直接告訴現場觀眾他要多唱兩首歌，補足因為于文文送醫不得不減少的演出部分，他還說歌手之間，有困難本就該相互幫助，被網友誇讚好暖心。

沒隔幾天，今爆出吳克群聚餐後和王心凌一起搭車回到她家，疑似到她香閨約會，對此，吳克群經紀公司回應本報：「感謝關心，藝人私事我們不予回應。」口徑和王心凌經紀公司差不多，但也並未正面作出否認，仍給外界很多想像空間。

目前吳克群仍在忙工作，但春節一定會回台灣陪伴家人，近日他則在社群大力宣傳他和多年好友戴佩妮共同合唱的新歌《念念》。

