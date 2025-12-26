友情變質早有感！「炎亞綸談與鬼鬼關係」：感覺被排擠

炎亞綸跨足影視創立「大浪娛樂」。（圖／晴空鳥提供）





近日炎亞綸和鬼鬼（吳映潔）友情疑似變質引發熱議，今（26日）受訪時炎亞綸坦認其實自己無法接受，雖然對方有和他說生日快樂，但1個多月過去訊息都並未讀。

和鬼鬼關係變質 被放大檢視很無奈

日前炎亞綸曾在個人頻道透露「與一位20年的好友斷聯」，隨後被發現取消關注鬼鬼社群，在Podcast節目《激罵揪某聊》也坦認和鬼鬼友情變質，對於外界詢問，則表明人際關係的疏遠其實都是日常，自己被放大檢視也十分無奈。

生日訊息未回應 坦認有被「排出去」

跨足影視創立「大浪娛樂」，一次公布四大內容計畫，展現進軍幕後的企圖的炎亞綸，今日受訪提及鬼鬼時候，也表示雙方其實就還是朋友，在心中都有彼此的位置，只是相處的方式不一樣，不會像以前這樣約出來吃飯，並提及友情變質有感覺，「約了幾次都沒有約成，但過幾天就是可以看到他和好友出去，就有被排出去的感覺。」

11月20日剛迎接40歲生日的炎亞綸，也坦認鬼鬼有跟他說生日快樂，不過至今他未讀未回應，表示：「自己是很容易有希望的人，怕自己回了會有期待」，提及在此之前的訊息，就是說理解現在雙方的狀況，而如今彼此就是先冷靜。對於和鬼鬼的關係，炎亞綸也說自己其實可以接受直接說，但很難承受這樣默默的遠離。



