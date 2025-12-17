友情、愛情雙雙背叛 人妻好心卻引狼入室！閨密小三與偷腥尪環台開炮

高雄一名人妻看閨密不開心，推薦她向老公學潛水，卻沒想引狼入室。示意圖／翻攝自Pixabay

高雄一名人妻看閨密不開心，推薦她向老公學潛水，卻沒想引狼入室。閨密變小三與尪一年多期間在潛水店、汽車旅館，甚至是KTV包廂，原配住家頂樓等地發生性行為，人妻不堪友情、婚姻雙雙遭到背叛，因此心理受創嚴重，法院最終判賠50萬元撫慰金，可上訴。

判決書指出，人妻小倪（化名）與丈夫阿志（化名）兩人在2022年結婚，而閨密小臻（化名）與小倪是前同事，兩人仍保持友好關係。人妻看閨密日常生活中長期累積壓力，過得不快樂，便把她介紹給經營潛水店的丈夫。小倪沒想到當初的善意，卻引了小三勾搭上自己的丈夫。

小臻與阿志自2023年6月因潛水活動首次接觸後，兩人便互動頻繁，還一起參與潛水初階證照考試。12月6日晚間潛水結束後，兩人在潛水店喝酒，訴說工作與婚姻上的不滿，竟聊著聊著聊到床上，隔天還一起在藥局買事後避孕藥。此後，小三與人夫談起不倫戀，還在IG上用「大熊」、「小倉鼠」為暱稱，並以即焚模式進行私密對話，且刻意刪除對話紀錄以隱匿其二人關係。

隔年1月，阿志與小臻一起環島旅遊一周，期間每日皆共同過夜，並連續發生多次性行為，還利用行前特別準備的情趣用品助興；阿志2月向妻謊稱回恆春潛水，實際上是約了小臻在高雄同住過春宵；兩人又在4月底時直接在潛水店大廳激戰。雖然小臻對這段關係感到不安，希望可以中斷，卻又藕斷絲連，在同年10月、11月、12月在車內、KTV包廂，甚至是原配與丈夫住家的頂樓天臺上演「野性的呼喚」。最後，小倪在丈夫手機發現他與閨密之間的親密對話，才發現自己遭到友情、婚姻的雙雙背叛，精神崩潰向小三求償撫慰金100萬元。

高雄地院審理時，小臻坦承與阿志在考照期間、環島旅途、高雄汽車旅館，以及小倪住家頂樓有性行為，其它不是毫無印象，就是不勝酒力的無意識狀態，絕非有意為之。她還表示，自己事後曾試圖與阿志斷絕關係，但他仍鍥而不捨，甚至提出「三人一起組建家庭」的想法，她一度被說服，才又有後續不當男女關係。小臻對此感到十分後悔，也向小倪道歉，但自己也深受打擊而確診憂鬱症，再加上收入不穩定，難以負荷鉅額賠償。

法官最終認為，第三者明知對方已婚仍發生性行為，已侵害配偶權，情節重大應負賠償責任，但小倪指控的地點缺乏證據，考量雙方情況後，判賠50萬元，全案仍可上訴。



