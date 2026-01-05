友聯獅子會捐贈60台輪椅 挹注市立醫院輔具量能

國際獅子會300E1區台南市友聯獅子會舉辦輪椅捐贈儀式，與台南市立醫院團隊合影留念，共同見證愛心資源挹注醫療服務現場。(記者林怡孜攝)

記者林怡孜／台南報導

為提升行動不便民眾就醫便利性，國際獅子會300E1區台南市友聯獅子會運用獅子會國際基金（LCIF）回撥款，捐贈60台輪椅予台南市立醫院，協助補充臨床高使用率輔具資源。捐贈儀式於日前舉行，由院方代表與獅子會成員共同見證，展現民間公益力量對醫療照護的實際支持。

市立醫院院長蔡良敏表示，輪椅是醫院內最常使用、也最容易耗損的輔具之一，此次捐贈可即時補足臨床需求，對於高齡、行動不便或術後病患的移動安全具有實質助益。他感謝國際獅子會及友聯獅子會長期關注醫療現場需求，從五年前捐贈卅台輪椅、去年的愛心傘，到今年再捐贈六十台輪椅，持續以具體行動支持第一線照護。這批輪椅將妥善配置於院內各醫療單位，協助提升就醫流動性與安全性，並持續結合醫療專業與社會資源，打造更友善的醫療環境。

市立醫院院長蔡良敏致贈感謝狀與國際獅子會300E1區台南市友聯獅子會，由會長梁美麗代表接受。（圖／記者林怡孜攝）

蔡良敏也提到，台南市立醫院日前已與台南市政府完成為期五十年的BOT合約簽署，未來將啟動擴建計畫，新院區量體預計提升至現有規模的一點八倍，並同步改善停車與就醫動線，回應市民對醫療量能與品質的期待。

國際獅子會300E1區前任總監曾澎英指出，獅子會長期投入社會公益，輪椅捐贈源於在地需求觀察，希望透過實際行動減輕病患與家屬就醫負擔，也期盼帶動更多社會力量共同投入關懷行列。

300E1區總監黃裕洲表示，獅子會近年服務方向逐步轉向貼近民眾生活的醫療與照護支持，此次捐贈正是民間團體與醫療機構攜手合作的具體展現。

台南市友聯獅子會會長梁美麗則表示，捐贈輪椅不僅是物資支援，更希望傳達對病患與醫護人員的陪伴與支持，讓就醫過程更加安心順暢。