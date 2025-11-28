友訊轉型營運回春 3路並進搶食網通大餅

網通廠友訊第三季迎來虧轉盈，原來與執行長張家瑞操盤營運轉型有關，看準網通市場從單機時代走向整合解決方案，友訊將瞄準個人行動、家庭應用、商用環境與垂直產業等多元應用場景持續搶市。

友訊憑藉穩健的經營體質與靈活的市場應變，成功優化成本與產品組合，第三季營運明顯改善，單季營收34.4億元，獲利1,400萬元，EPS（每股稅後純益）達0.02元，成功擺脫前一季虧損0.23元的陰霾。

告別單機時代 D-Link攻「整合生態系」新戰局

張家瑞強調，順應市場趨勢，友訊產品發展策略已從單機設備導向，全面轉型以「使用情境」為核心的整合型解決方案，目標推動產品線轉型改為「需求導向」，祭出3路並進的新戰略。

廣告 廣告

首先，鎖定高速增長的「數位遊牧族」及「行動工作者」，強勢推出On-the-Go行動工作解決方案，專注滿足這群人對於輕巧、高效、隨時連網的嚴苛要求，包括旅行用路由器、多功能集線器、氮化鎵（GaN）充電器、行動電源等關鍵設備。

其次，友訊搶攻講求速度與穩定度的家庭與個人娛樂高端市場，打造全屋Wi-Fi 7智慧連網解決方案，提供8K串流、AR/VR體驗所需的極速、低延遲與零死角覆蓋，產品有AQUILA PRO AI系列Wi-Fi 7 mesh路由器、無線網卡和USB網卡。

第三，針對高門檻的企業與產業垂直應用市場，包括教育、政府、飯店與製造等領域，導入Wi-Fi 7與2.5G/10G交換機，強化高頻寬、高穩定性與集中管理的需求，並提供有效提升遠端設備管理效率與連線品質監控。

美中夾擊下的保命符：台灣研發＋全球供應鏈

面對日益升溫的美中貿易衝突與關稅競爭，張家瑞指出，友訊採取全球生產基地布局、多元供應鏈管理策略，不僅靈活運用中國供應鏈優勢，同時強化台灣的研發與企劃能量，同時維持產品價格競爭力與技術自主性。

在區域市場方面，為了快速回應市場需求，友訊採取策略聯盟與在地化經營，北美持續導入電信商專案，歐洲聚焦營運體質優化，泛亞太市場積極推進Wi-Fi 7路由器與企業級無線解決方案，並深化中東及東南亞電信合作夥伴關係。

隨著第三季營運虧轉盈，友訊誓言，持續強化AI導向的智慧網通應用，並拓展雲端管理平台（D-ECS）的服務深度與規模，藉由深化產品創新、通路效率與品牌價值，為下一階段成長奠定堅實基礎。