友託他顧2歲童！男竟體罰「搭拱橋」害娃腫大包 一審重判1年半上訴被打臉

邱男管教2歲娃，竟懲罰「搭拱橋」，害她額頭腫大包。兒童示意圖。取自Unsplash



葉姓男子託好友邱男照顧一雙兒女，他竟施虐2歲女娃，不但用「愛的小手」打手腳掌和屁股，還在濕滑浴室處罰女娃做海軍陸戰隊「蛙人」經典「拱橋操」，害她滑倒額頭撞出大包，遭檢方起訴。一審判他1年半，二審開庭時，他辯稱「沒經驗」且無償照顧小孩拚輕判，但二審今認定，邱男犯行超出懲戒權範圍，且部分傷勢殘忍不人道，駁回上訴且不准緩刑。可上訴。

檢方查出，葉男當時因案入獄，由於妻子無暇照顧，他只好拜託好友邱男暫時顧著小兄妹。邱男雖然免費照看孩子，但只要妹妹鬧脾氣不聽話，他竟用愛的小手虐打，還罰妹妹在濕滑的浴室「搭拱橋」，妹妹因為發育不完全、手腳沒力，一度在浴室跌倒受傷，額頭撞出一大包，隔幾天變成整片瘀青。

葉妻曾察覺女兒身上有瘀傷，但詢問邱男時，邱男辯稱「小兄妹打架，才動手『教訓一下』。」葉妻聽完後未起疑心。事後，妹妹在幼兒園告訴老師「被叔叔打」，幼兒園發現，妹妹自2023年11月起，身上陸續出現多處瘀傷，緊急進行通報，幼兒園將妹妹送往台大醫院就醫，台大醫院兒少保護醫療中心判斷「有高度兒虐之虞」，檢警介入偵辦後揪出邱男犯行。

一審開庭時，邱男承認傷害但絕未凌虐，他稱自己沒有子女，只能依照從小到大的「生活經驗」處置，他還喊冤說，幫忙顧小孩「分文不取」，還花錢買東西給孩子吃。但北院不採信他的說法，依成年人對兒童傷害罪判1年半。

高院判決痛斥邱男超出懲戒權範圍。資料照。取自Unsplash

他辯「管教」被高院打臉

邱男上訴二審今天遭駁回，高院仍判1年半，另不予宣告緩刑。

合議庭有罪理由認定，邱男犯行明確，且明知妹妹只有2歲，還需要他人耐心呵護，竟然不當管教害她受傷，而且根據傷勢顯示，他應該是長期、持續凌辱、虐待，才會造成妹妹特定處重複受傷。

合議庭指出，法院解釋「凌辱虐待等非人道之待遇」時，應依照《兒童權利公約》及兒童權利委員會的解釋意旨，盡最大可能確保兒童的生存發展。合議庭認為，無論何種形式的暴力侵害兒童，即使行為輕微，也不可以接受，況且，暴力定義的前提絕對不是「頻率」、「傷害嚴重程度」和「傷害意向」，更不能輕易祭出「管教權」、「懲戒權」排除保護範圍。

合議庭強調，即便《民法》規定，父母在必要範圍內，對未成年子女有「懲戒權」，但行使權力有一定限度。

邱男聲稱小妹妹的臀部瘀青，是因為「玩刀子」害的。他辯稱，為了讓妹妹「記取教訓」才會打人，除此之外，妹妹身上的其他傷勢，他均提不出正當理由，尤其某一處受傷處已屬「殘忍、不人道」的處罰，邱男辯詞不可採信。

合議庭認定，邱男涉犯妨害未成年發育罪、成年人故意對兒童犯傷害罪，一審論處較重的成年人故意對兒童傷害罪，判決並無違誤，量刑也妥適；邱男上訴只承認管教不當，盼希望爭取輕判，合議庭認為無理由。

合議庭也解釋為何不給緩刑。合議庭指出，幼兒園當時發現妹妹身上有傷勢時，曾當面告知老師「有注意到妹妹身上有紅痕」，幼兒園直指，「如果孩子不乖或調皮，盡量以『告誡』或『制止錯誤行為』就好」，但邱男仍持續施以虐待。而生母、幼兒園老師曾詢問妹妹傷勢時，他卻避重就輕，還卸責給對方，合議庭認為，無法認定邱男已經學到教訓不會再犯。

合議庭指出，邱男在本案的手法是「長期凌虐」，如果逕自宣告緩刑，勢必讓民眾感覺國家一再宣示的「兒虐零容忍， 積極強化幼兒安全防護機制」淪為空談，導致這項法律不可侵犯之信任受到動搖，因此不予宣告緩刑。全案可上訴。本案合議庭成員為審判長廖建瑜、受命法官林孟皇及陪席法官文家倩。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

