友誼市力邀少棒隊前進加州 黃偉哲：用體育讓世界看見台南

台南市長黃偉哲（右起）與托倫斯市長陳光豪（George Chen）同框聊城市治理經驗。（圖／翻攝自台南市政府官網）

台南市長黃偉哲今（5）日表示，台南市是座熱愛棒球的城市，而與台南友好的美國加州托倫斯市（Torrance City）則與世界知名的洛杉磯道奇棒球隊緊鄰，希望有機會讓台南的小選手到美國進行友誼賽，交流之餘也能增加國際視野，用體育讓世界看見台南。

托倫斯市長陳光豪（George Chen）今天率眾來台南參訪，黃偉哲與新聞及國際關係處長蘇恩恩、教育局長鄭新輝、體育局長陳良乾同框接待。黃偉哲指出，台南市7月份剛舉辦完每兩年一次的U-12世界盃棒球賽，10月巨人盃國際少棒錦標賽也才剛落幕，棒球經驗將會是最棒的國民外交。

台南市U12少棒讓國際對台南的體育活動有了新的認識。圖為中華隊胡誠恩（右）敲出陽春炮，跑過三壘時跟總教練章子健（左）擊掌。（圖／翻攝自中華棒協官網）

陳光豪則回顧，托倫斯市與台南市在2023年3月就締結為友誼城市，如今一晃眼已經2年半了，這座位於美國洛杉磯郡西南部的城市，除了距離道奇隊棒球場僅約1小時車程外，距離洛杉磯機場也只需30分鐘車程，發展棒球有先天地利之便。此外，這裡是加州連續多年蟬聯最安全排名的城市，也是美國汽車工業以及航太科技重鎮，比方TOYOTA（豐田）與HONDA（本田）汽車都紛紛在此設廠，還有許多來自日本、台灣、南韓的移民選擇移居此處。

陳光豪強調，托倫斯市在美國治安相對良好，加上鄰近道奇隊所在的洛杉磯，因此希望邀請台南的少棒球隊隊員，有機會組團到托倫斯練習或進行友誼賽，讓兩市的小選手開啟實質交流。

台南市長黃偉哲（圖）認為台南可以把體育經驗帶向國際。（圖／方萬民攝）

黃偉哲也爆料，陳光豪其實是台南女婿，每到台灣一定訪台南，台南也很榮幸與托倫斯市締結為友誼城市，也希望能與托倫斯相互學習與分享經驗。他重申，除了在體育著手合作外，台南與托倫斯市在城市治理上也互相砥礪，共同致力於維持城市的整潔與安全，像托倫斯市充分借助科技節省繁瑣的行政流程，自己覺得可以借鏡，將研議並不排除藉此優化市府團隊，讓服務民眾更加有效率。

