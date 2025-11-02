友誼市慶州辦APEC 市府祝賀

台南友誼市韓國慶州辦ＡＰＥＣ峰會，搭配舉辦台韓藝術交流特展。(台南市新聞處提供)

記者翁順利∕台南報導

台南友誼市的韓國慶州市主辦今年ＡＰＥＣ峰會，邀請台南及慶州兩市共四十名藝術家在當地舉辦為期十天的台韓藝術交流特展，促使台南擴展國際的知名度，台南市政府二日特別發表聲明，予以祝賀之外，更強調慶州市的用心規劃為兩市的文化藝術合作揭開新篇章。

韓國慶州市主辦的今年ＡＰＥＣ峰會，匯聚了全球各地領袖參與，而且美國、中國的元首也都出席，吸引了全世界的目光，過程順暢圓滿，台南市對於友誼市擔此大任，深感與有榮焉。黃偉哲市長除委請出身台南的ＡＰＥＣ領袖代表林信義先生協助向慶州致意祝賀外，更感謝外交部駐釜山辦事處的用心，安排台韓藝術交流特展。

市長黃偉哲表示，這項活動是兩市自二０二四年締盟以來的首個藝術交流活動，感謝台南市書法學會的藝術家們踴躍參與，象徵兩市情誼的展覽更加別具意義。他樂見兩市情誼更進一步，也期盼未來能持續擴大合作範疇，推動更多具體而深度的交流計畫，讓兩市關係更加緊密。

黃偉哲也透露，他特別委請同為台南人的ＡＰＥＣ領袖代表林信義先生於赴慶州出席會議時，代為轉交他的恭賀信及禮物予慶州市。信中除表達台南對於慶州成功舉辦國際盛會的驕傲與祝福外，也提及此次峰會聚焦的人工智慧等議題正與台南的產業發展方向密切相關，他於信中邀請慶州市長朱洛榮在峰會過後再訪台南，深化兩市在智慧科技等領域的合作。

韓國慶州市為歷史悠久的千年古都，與台南市同為「歷史都市聯盟」成員。該市於去年「台南400」時與台南締盟為友誼市，市長朱洛榮當時亦率團訪台，並參加於台南舉辦的「二０二四台灣燈會」，為兩市友好關係奠下良好基礎。