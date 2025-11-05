友誼市托倫斯市長陳光豪再度來訪 邀台南組隊赴美參加國際少棒友誼賽

美國加州托倫斯市陳光豪市長由僑務顧問葉敏芬女士、清華大學邱富源副教授陪同到訪，市府由黃偉哲市長、新聞及國際關係處蘇恩恩處長、教育局鄭新輝局長、體育局陳良乾局長共同迎接，陳市長希望邀請台南市組隊前往托倫斯市參加國際少棒友誼賽，也針對城市治理經驗進行分享與交流。 圖：台南市政府提供

[Newtalk新聞] 美國加州托倫斯市陳光豪市長(George Chen)今(5)日由僑務顧問葉敏芬女士、清華大學邱富源副教授陪同到訪，市府由黃偉哲市長、新聞及國際關係處蘇恩恩處長、教育局鄭新輝局長、體育局陳良乾局長共同迎接，陳市長希望邀請台南市組隊前往托倫斯市參加國際少棒友誼賽，也針對城市治理經驗進行分享與交流。

黃偉哲市長首先歡迎陳光豪市長再次到訪台南，接著表示台南是一個熱愛棒球的城市，今年7月份剛舉辦完每兩年舉辦一次的WBSC U12少棒錦標賽，上個月也甫舉辦完巨人盃國際少棒錦標賽。托倫斯市鄰近的洛杉磯有著非常有名的道奇隊，希望有機會讓台南的小選手到美國進行友誼賽交流，增加國際視野及與當地球隊交換球技。

黃偉哲市長也提到，台南很榮幸與托倫斯市締結為友誼市，托倫斯市是加州連續蟬連最安全排名的城市，台南也希望能與托倫斯相互學習與分享經驗，在城市治理方面，台南同樣致力於維持城市的整潔與安全，目前進一步借助科技節省行政流程，得以讓市府團隊服務市民更加有效率。

陳光豪市長表示，自己算是台南的女婿，每次來台南都感受到像回家般的溫暖，很榮幸去(2024)年2月帶著托倫斯的團隊來參加了台南400年的活動及燈會開幕，很欣賞台南一直是非常高效率的城市，心裡一直想著能為兩市的友誼多提供一些努力; 托倫斯市是一個非常安全的城市，希望能邀請台南的少棒球隊有機會到托倫斯練習或進行友誼賽，讓兩市的小選手開啟實質交流。

陳光豪市長也提到，托倫斯市即將於洛杉磯即將於2028年舉辦奧運，該市自2024年起於暑假舉辦國際少棒友誼賽為奧運暖身，邀請日、韓、美的少棒球隊到美進行培訓與友誼競賽。托市更與洛杉磯道奇隊大谷翔平、山本由伸各自的故鄉日本奧州市、備前市締為友好城市，並於今(2025)年8月邀請大谷翔平之父大谷徹擔任教練的奧州市少年棒球隊到托倫斯市進行友誼賽。

托倫斯市(City of Torrance)與台南市於2023年3月13日締結為友誼城市，該市位於美國洛杉磯郡西南部，距洛杉磯機場僅約30分鐘車程、距道奇棒球場僅約1小時車程。托市是加州連續蟬聯最安全排名的城市，也是美國汽車工業以及航太科技重鎮，TOYOTA與HONDA汽車在此設廠，許多日本、台灣、韓國移民選擇定居此市。

