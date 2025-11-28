中央社

友誼水產 善的循環：Team Taiwan 挺日本記者會 (圖)

台北大同扶輪社28日舉行「友誼水產 善的循環：Team Taiwan 挺日本」記者會，前駐日代表謝長廷（中）、立委郭國文（右）、台北大同扶輪社長李明峻（左）共同享用日本水產展現對日支持。

中央社記者吳書緯攝 114年11月28日

