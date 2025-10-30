友誼開跑、青春開燃 仁武文山高中聯手掀熱血運動風潮

▲雙校同場競速！仁武文山高中「文武雙全路跑」掀熱血風潮。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市兩所學術與體育並重的仁武高中與文山高中，近日再次攜手舉辦極富盛名的年度「文武雙全路跑活動」。這項歷史悠久的傳統原是文山高中的年度盛事，自仁武高中於去（113）年首度共襄盛舉後，因活動效果卓著且廣受好評，今年決定持續加入，讓兩校師生在友誼的基礎上，展開一場充滿活力與歡笑的良性競爭。活動旨在鼓勵師生走出戶外，共同體驗運動帶來的健康與樂活。

文山高中校長陳建民特別強調，路跑是學校非常好的年度傳統，能讓學生在課業之餘得到充分釋放。他鼓勵所有參與的同學：「運動是青春最美好的註解，請大家務必好好享受奔跑的過程，在汗水中留下深刻的記憶！」校長的肯定讓現場氣氛更加熱烈，也印證了路跑活動在校園文化中的重要性。

仁武高中校長余忠潔對於文山高中慷慨分享這份優良傳統表達由衷感謝。他表示：「非常感謝文山高中年度傳統路跑活動。自從去年一起參與，我們的學生深刻體驗到走出教室、走出戶外、感受世界的體會是多麼的棒！有幸再次受邀，我們學校的師生當然也不能漏氣，要將最好的精神展現出來，好好地跑完全程！」此番話激勵了仁武高中的參賽選手，展現了積極的迎戰態度與對體育精神的尊重。

這場跨校的「路跑活動」不僅在賽道上實現了良性競爭，更促進了兩校在體育層面的深度交流，奠定了深厚的合作基礎。兩校校長一致表示，未來仁武高中將持續參與這項深具意義的年度盛事，讓這股跨校合作、相互體驗運動樂活的熱血傳統，成為高雄教育界的一段青春佳話。（圖╱仁武高中提供）