友達去年轉虧為盈！董座看今年營收逐季升

[NOWnews今日新聞] 友達今（10）日舉行法說會，因持續進行轉型，公司營收結構優化，2025年獲利相較2024年大幅改善，轉虧為盈，去年全年歸屬於母公司業主之淨利為68.4億元，每股盈餘0.9元。董事長彭双浪展望今年，對整體市場審慎樂觀，雖外在變數仍多，但預期今年營收仍有望逐季上升。

友達去年第四季合併營收幣701.4億元；歸屬母公司淨利28.8億元；每股盈餘（EPS）為0.38元；毛利率為10.7%；營業淨損率為2.7%。

友達去年全年合併營收則為2813.9億元；歸屬母公司淨利為68.4億元；基本每股盈餘為0.9元；毛利率為11.5%。

友達指出，公司在Mobility Solution（移動服務方案）方面，預計由於工作天數減少，以及季節性因素影響，第一季營收將會比去年第四季減少大約high single-digit（高個位數）的百分比。其次在Vertical Solution（垂直端解決方案）方面，以目前公司掌握的業務狀況，預計營收相較第四季將維持持平到微幅下滑的狀態。

而在Display（顯示器）方面，友達預期，市場第一季應該是相對淡季。目前雖看到客戶為了賽事開始促銷備貨，但因為工作天數較少，加上記憶體缺貨等變數，預計顯示器營收將會比第四季來得減少。

彭双浪指出，友達去年第四季營收比原先預期好一些，這包括客戶需求優於預期，以及新台幣匯率比較有利的因素。不過，第四季本業仍有一些虧損，加上業外處分資產等收益，歸屬母公司淨利為28.8億元。

他表示，去年受到關稅問題、台幣升值議題，以及中國內卷影響，去年可以說是「上熱下冷」的一年。原先預期會逐季成長，但下半年實際上並不如預期，去年友達營收2814億元，較2024年增加0.4%，在這過程中，由於公司整體結構改變，毛利率提升2.9個百分點，代表友達在轉型的過程中，確實獲利能力改善，也讓2025年順利轉虧為盈。目前公司財務結構穩健，第四季存貨為 362億元，存貨天數52天，淨負債比為32.6%，較上一季減少了很多，處於健康狀態。

展望今年，彭双浪表示，對今年整體市場持審慎樂觀的態度。他認為，雖外在變數仍多，例如，記憶體缺貨漲價、關稅議題持續、地緣政治與區域衝突等，但今年公司營收仍有機會逐季上升。

彭双浪提到，公司也將持續推進三大營運支柱，第一，Display顯示技術，這是過去投資最多、資產也最多的部分，友達經營了快30年，未來目標是追求獲利與現金流，以此來支持Mobility和Vertical Solution 的成長。

第二個是Vertical Solution，以達擎為主體，聚焦智慧零售、智慧醫療、智慧教育及企業解決方案，預期成長也會很不錯。

第三是Mobility Solution（移動服務），他說，在收購德國汽車供應商BHTC以後，友達不僅提升到Tier 1供應鏈地位之外，更在智慧座艙這部分也有很多進展，是未來重要的成長引擎。他強調，友達目標在2030年之前，讓Mobility加上Vertical Solution 這兩個支柱的營收佔比達到70%。

