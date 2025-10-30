友達增資車用事業擴墨西哥廠房 因應北美客戶需求

（中央社記者潘智義台北30日電）面板廠友達光電因應北美車用客戶需求，擴建墨西哥生產廠房及其他專案，今天董事會核准新增資本支出新台幣16.64億元；友達並將對負責車用市場的子公司友達智慧移動、德國BHTC GmbH辦理現金增資。

友達光電今天舉行線上法說會，董事長彭双浪表示，顯示科技產業未來營收占比將降至50%以下，但智慧移動、垂直場域營收占比則會大幅增加。微型發光二極體（MicroLED）智慧手錶熱銷，將再擴及至車用及大尺寸市場，日商索尼本田智慧移動公司明年推出新車，即採用友達的微型發光二極體面板。

友達總經理柯富仁指出，智慧移動是營運主要成長動能，發展車用產品在於電動化，自駕化，車用面板品質過往即受國際肯定，透過併購德國汽車零件供應服務商BHTC，讓客戶更有信心，面板不再限於單純的價格考量，更可擁有附加價值，帶動車用面板出貨數量不斷成長。

彭双浪表示，第3季轉盈為虧，主因匯率及面板價格所致，若非匯率影響約5%，否則第3季應獲利；美中貿易情勢變化很大，面板是零組件，受關稅影響不大，車用產品因墨西哥廠銷美，應沒影響，但需觀察消費市場是否受關稅影響。不過，友達仍將與供應鏈夥伴合作，評估最適生產地，以降低成本。

他說，MicroLED智慧手錶供不應求，車頭顯示產品驗證中，明年可望上市。

另外，面板第3季旺季不旺，又受匯率影響，友達第4季按客戶需求備貨，但今年下半年仍比較屬於旺季不旺情況。按需求供貨，第3季產能利用率僅約82%至83%，第4季再減3%至4%。

柯富仁說明，整體面板市場並沒太多新增產能，產業成長趨緩，但面板大尺寸化，面板平均出貨面積每年可望成長3%至4%，按市場需求生產，即可避免激進的價格變化，明年初的冬季奧運，後續的世界盃足球賽，都可望帶動面板需求。

另外，依據客戶掌握訂單，2026年美元計價，友達評估營收可維持雙位數年複合成長；友達持股32.8%的研華已納入友達財務報表，專注邊緣運算，零售、工廠自動化市場。友達透過關係企業富采投控，推動微型發光二極體（MicroLED）往矽光子光通訊市場發展。（編輯：張均懋）1141030