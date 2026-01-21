友達深化專利 連5年上榜全球百大創新機構

（中央社記者潘智義台北21日電）面板廠友達光電今天宣布，在科睿唯安最新公布的「2026全球百大創新機構」已連續5年入選。友達說明，截至2025年底，累積專利申請量超過3萬3000件，全球獲核准專利數突破2萬5500件，其中97%為發明型專利。

友達技術長廖唯倫表示，AI帶動的技術變革正朝向具身智能化，為顯示應用開啟更多元的發展契機，驅動友達在顯示科技、智慧移動及垂直場域3大營運支柱布局下，持續深化關鍵技術，推動整體研發進程，來自科睿唯安的多次肯定，也展現出友達在相關領域的前瞻視野與創新動能。

在顯示科技領域，友達說明，於能源效率與減碳的技術創新上表現，截至2025年底，友達在全球累計取得超過4880件節能減碳相關專利，當中高達86%的年度獲證量與微型發光二極體（Micro LED）相關，彰顯友達引領顯示技術開發，以綠色創新實現永續未來的積極作為。

在智慧移動領域，友達指出，積極發展車載應用與智慧座艙技術，2025年於台灣的相關發明專利申請數成長約20%；在垂直場域，友達持續拓展多元應用，專利布局除涵蓋醫療及綠能，更在通訊天線、共同封裝光學（Co-Packaged Optics, CPO）及非顯示技術的軟體應用與互聯網、AI產業相關的技術領域中，穩健擴張創新版圖。屢獲國際專業肯定。

在顯示科技、智慧移動與垂直場域3大營運支柱的策略下，友達強調，持續深化轉型動能，於相關領域布局研發與專利先機，以創新量能引領產業競爭力。（編輯：黃國倫）1150121