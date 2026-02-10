友達終結連3年虧損2025年轉盈 每股賺0.9元
（中央社記者潘智義台北10日電）面板廠友達光電今天舉行法人說明會，公布2025年第4季歸屬母公司業主淨利新台幣28.8億元，基本每股盈餘0.38元；2025年全年歸屬母公司業主淨利68.4億元，基本每股盈餘0.9元，終結連3個年度虧損。
友達統計，去年第4季合併營收為701.4億元，較去年第3季增加0.3%，較2024年第4季增加2.1%。2025年全年合併營收為2813.9億元，較2024年增加0.4%。
回顧2025年，友達光電表示，年初時市場看好全球經濟將穩定發展，但後續對等關稅、地緣政治、原物料漲價等因素對市場造成干擾，加上新台幣兌美元升值，也對營運帶來一些逆風。累計2025年營收為2813.9億元，相較2024年微幅增長0.4%。
友達持續進行轉型，顯現在營收結構優化，使得2025年度獲利相較2024年大幅改善，轉虧為盈，歸屬母公司業主淨利達68.4億元，每股盈餘0.9元。
展望2026年，友達表示，依照目前掌握的業務狀況，審慎樂觀看待今年整體市場需求；但外在變數仍多，管理團隊將密切關注市場變化，努力開拓業務，並更嚴謹做好成本和費用控制，同時持續推進3大營運支柱的經營架構，目標為穩健的營收增長，穩定的獲利，以及健康的財務結構。（編輯：林家嫻）1150210
