友達衝智慧移動垂直場域 目標2030年營收占比逾7成

（中央社記者潘智義台北10日電）友達光電董事長彭双浪今天表示，智慧移動、垂直場域兩事業2025年第4季占營收約46%，盼2030年超過70%。

友達今天舉行法說會，彭双浪指出，展望2026年審慎樂觀，雖仍有關稅議題、地緣政治及區域衝突，但顯示器、垂直場域、智慧移動3大業務都有機會成長，尤其併購德國一級汽車零件供應商BHTC後，不只帶動智慧移動事業，垂直場域事業也跟著受惠。

彭双浪說明，2025年上熱下冷，下半年不如預期，中國內捲、美國推對等關稅、新台幣升值等因素都有影響，去年第4季本業不佳，但靠業外出售廠房獲利挹注，全年順利轉虧為盈。

友達統計，2025年全年歸屬於母公司業主淨利新台幣68.4億元，基本每股盈餘0.90元；友達今天董事會通過盈餘分配案，現金股利每股0.4元。

友達去年11月14日公告處分於新竹科學園區力行路23號L3C廠房及其相關廠務附屬設施，交易總金額68.98億元。

關於新一代面板顯示技術，彭双浪說，微型發光二極體（Micro LED）擁有亮度、色彩、廣視角的優勢，這項技術對友達而言是現在進行式，不是探討階段，不論大尺寸產品、穿戴應用或透明顯示器，友達都已放量生產。

迎接AI趨勢，彭双浪說，鎖定AI系統射出4支箭，包括產品應用與智慧服務、智慧終端、永續、智慧製造，產品應用與智慧服務觸及雲端AI、邊緣運算AI等。

他解釋，AI應用需要熱門的矽光子，友達已加入矽光子產業聯盟，AI大趨勢下需要電力傳輸，有「光進銅退」靠光傳輸取代銅線，而光封裝模組（CPO）已是當前最熱門話題；友達集團採用微型發光二極體（Micro LED）應用在CPO，包括伺服器對伺服器、印刷電路板（PCB）對PCB，短距離的傳輸尤其合適，滿足高頻寬、低耗能的需求。

彭双浪表示，低軌衛星也是趨勢，AI在移動載具應用需要能連結訊號，若不能連結等於沒有AI功能，因此靠衛星訊號很重要。友達推出的衛星天線可做到輕薄透明，行動中接收訊號無障礙，因屬透明天線，散熱佳，不需再加散熱片。

另外，他指出，友達也投入AI眼鏡所需波導光學元件（Waveguide Optics for AI glass），AI眼鏡重量輕，方便攜帶。友達總經理柯富仁表示，2026年電視面板有運動賽事帶動需求，但記憶體漲價仍是變數：2026年車市9000萬台，即便友達併購BHTC，加上原來的車用事業，有利搶攻歐美新訂單，但今年市場恐趨於飽和，重點是推出創新應用，爭取訂單。

談及微型發光二極體（Micro LED），他認為，正可以發揮功能，做為車用顯示器不只擁有較佳散熱功能，若做成透明顯示器，例如車窗，提供給高級汽車更是創新應用。

柯富仁透露，除於台灣汽車車窗大廠合作，也已與日本的國際車窗大廠，共同開發具顯示功能的Micro LED透明車窗。

另外，柯富仁表示，友達針對矽光子共封裝模組（CPO）推出Micro LED方案，也評估採取扇出型面板級封裝技術（FOPLP）來封裝。（編輯：楊凱翔）1150210