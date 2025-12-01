友邦政局變天 吳志中：12國邦誼穩定

聖文森政壇易主，新民主黨的佛萊代上任總理，外界關注該黨先前主張「轉向北京」是否衝擊與台灣邦交。外交部政務次長吳志中1日表示，目前12個友邦邦誼穩定，與教廷也不存在斷交問題。國民黨立委馬文君則指出，兩岸關係惡化，可能會影響邦交國的判斷，賴政府維持邦交的誠意與美中的動作都可能左右兩國關係。

吳志中昨上廣播節目表示，「現在12個邦交國都很穩定」，與教廷的關係同樣不會生變，而且外交部長林佳龍上任後投入大量心力經營邦誼，持續為拓展新邦交努力。

對於台美關係，吳志中指出，台灣與美國的共同利益，遠遠大於烏克蘭與美國的共同利益，且台美之間是兩個社會的關係，所以並不擔心會有「背叛」的問題。

另名外交部政次陳明祺則在立法院表示，聖文森大選結果出爐後，我國大使已在第一時間向新任總理及國會議員致賀，雙方也談到後續持續合作的方向；陳明祺重申，外交部會持續密切關注聖文森新政府情況，並在既有合作上深化推動。

馬文君分析，外界對聖文森動向的擔憂，多半源於兩岸情勢持續緊張，這種氛圍確實會左右邦交國的判斷，若最終發生斷交，無疑又會重擊台灣外交，政府必須思考如何避免區域出現連鎖反應。

馬文君認為，聖文森新總理應該會從幾個方向評估，首先是賴政府是否展現維持邦誼的誠意；其次是大陸會不會趁機「加碼」拉攏逼新政府切斷與台灣關係；最後還得視川普政府是否願意在此時出手協助台灣穩住邦交，所以政府不能夠太大意。