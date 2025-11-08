友邦深度遊 外長邀國人體驗瓜貝史三國魅力
[NOWnews今日新聞] 2025 年台北國際旅展（ITF）昨（7）日正式登場，外交部長林佳龍透過社群平台分享，在外交部積極促成下，結合政府與產業界資源，以「外交結合經濟」的新模式，成功推出友邦瓜地馬拉、貝里斯及史瓦帝尼的旅遊套裝行程，他邀請國人參訪友邦攤位，展開「友誼之旅」，讓觀光成為連結台灣與世界最美好的橋樑。
林佳龍表示，首波推出的旅遊套裝行程涵蓋瓜地馬拉、貝里斯及史瓦帝尼三個友邦，將自下（12）月起「月月出團」，讓國人親身體驗友邦的自然與文化魅力。他指出，這是在總統賴清德「價值外交」與「經濟日不落國」政策願景下，外交部持續推動「總合外交」及「八大旗艦計畫」中「永續觀光」項目的具體實踐。
林佳龍說，他特別請中美洲經貿辦事處（CATO）攜手台灣觀光協會（TVA）及中華民國旅行商業同業公會全國聯合會，共同組成「瓜地馬拉及貝里斯觀光踩線團」與「史瓦帝尼觀光踩線團」，開發最具在地特色的專屬深度遊程，這次總計 21 家旅遊業者親赴友邦考察。
林佳龍指出，這次總計有21家旅遊業者參與，旅遊行程內容豐富多元，包含在瓜地馬拉參訪馬雅文明心臟的「蒂卡爾國家公園」、漫步世界文化遺產古都安提瓜；在貝里斯潛入全球十大潛水勝地「大藍洞」，探索海洋生態也品嚐當地美食；以及在史瓦帝尼王國造訪世界第二大巨石 Sibebe 岩，搭乘遊獵車深入 Hlane 王家國家公園，尋找非洲野生動物 Big Five，體驗最原始的自然風貌。
林佳龍特別感謝三國友邦政府對台灣旅遊踩線團的熱情接待與支持，並親自推薦在地優質景點與旅遊路線，展現對台灣的深厚情誼。林佳龍並指出，在本次國際旅展期間，多家旅遊業者推出超優惠的友邦主題旅遊方案，誠摯邀請國人走進友邦攤位，一起展開友誼之旅，讓觀光成為連結台灣與世界最美好的橋樑。
