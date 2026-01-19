友邦瓜地馬拉監獄暴動釀7警殉職 全國進入緊急狀態30天

[Newtalk新聞] 台灣友邦瓜地馬拉（Guatemala）首都及周邊地區，當地時間18日發生監獄暴動事件，導致7名警察在疑似幫派報復攻擊中喪生，另有10名警察受傷。總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）隨即宣佈全國進入為期30天的圍困狀態，以強化對抗幫派勢力。

事件起於17日，三座最高安全級別監獄內的犯人發起協調暴動，抗議政府取消幫派領袖的特權。犯人一度劫持46名獄警作為人質，企圖迫使當局讓步。瓜地馬拉當局出動數百名防暴警察，於18日突襲位於首都西南約47英里的埃斯昆特拉（Escuintla）「革新監獄」（Renovación prison），約15分鐘內奪回控制權，並釋放人質。隨後，另兩座首都監獄也恢復秩序，共釋放43名獄警（初始報告為46名）。衝突中，一名幫派成員死亡，但獄警無人傷亡。

暴動後，疑似幫派成員發動報復，在瓜地馬拉市及周邊發動攻擊，造成7名警察死亡、10人受傷。瓜國內政部長表示，警方逮捕7名幫派成員，沒收2把步槍及2輛車輛，並強調「國家不會向罪犯屈膝」。為因應危機，阿雷瓦洛總統18日宣佈全國圍困狀態，立即生效，並需國會事後批准。此狀態允許政府限制行動自由、集會及抗議等憲法權利，全力動用資源打擊幫派。19日，全國學校停課一天，以確保師生安全。

阿雷瓦洛總統指出，此次暴動是幫派企圖「恐嚇安全部隊及民眾」，以迫使政府在對抗有組織犯罪的戰鬥中退讓。他強調，政府的行動證明安全措施正在奏效。涉案幫派包括「18街幫」（Barrio 18）及「馬拉薩爾瓦特魯查」（Mara Salvatrucha，簡稱MS-13），這些勢力在瓜地馬拉及鄰國如宏都拉斯、薩爾瓦多根深蒂固。薩爾瓦多自2022年起實施緊急狀態，已逮捕逾9萬人。

瓜地馬拉作為台灣在拉丁美洲的重要邦交國，兩國外交關係可追溯至1933年，為台灣最古老的盟友之一。截至2026年，台灣僅剩12個邦交國，瓜地馬拉位列其中。儘管中國持續施壓，包括禁止瓜地馬拉咖啡、糖及夏威夷果進口，阿雷瓦洛政府仍維持與台灣的密切合作，涵蓋醫療、農業、教育及科技領域。台灣近年增加對該地區援外經費約3200萬美元，以強化同盟關係。瓜地馬拉國會議長拉莫斯（Nery Abilio Ramos y Ramos）2025年7月訪台時，重申支持台灣參與國際組織。

