友邦美食餐車走進大本營 貝瓜特色飄香外交部

中美洲經貿辦事處今年度的「中美洲友邦美食餐車走透透」29日駛進外交部，與為國打拚的外交人員分享來自貝里斯與瓜地馬拉特色食物。外交部次長葛葆萱直言自己對於貝、瓜美食的喜愛，並以親身經歷力推這兩個友邦的觀光旅遊，進一步促進雙邊交流互動，持續深化友好邦誼。



外交部所屬中美洲經貿辦事處的任務之一是協助推廣中美洲友邦的觀光與國家形象，而公車候車亭宣傳廣告抽獎活動才剛結束不久，年度例行的「胖卡」活動就接續登場；該活動於本月中旬啟動後，裝滿貝里斯與瓜地馬拉特色食物的餐車特別巡迴至大本營外交部，讓外交人員有機會享用由貝里斯辣椒醬搭配製作的肉醬薯條以及佐以瓜地馬拉酪梨醬的熱狗堡，飲料方面則提供了瓜地馬拉咖啡跟貝里斯可可茶。

外交部次長葛葆萱表示，數年前擔任駐聖文森大使期間曾造訪貝、瓜兩國，「對當地食物非常驚豔」，因此建議大家可將中美洲友邦列入旅遊計畫，不僅能促進雙邊人員互動，還可親身了解國際合作的實際效益，葛葆萱說：『(原音)尤其這幾十年下來，我們跟這兩個國家邦交非常地穩固，各種的合作計畫非常多，各位去的話也可以看得到我們在當地的合作成果。』

瓜地馬拉駐台大使艾特維(Luis Raul Estevez Lopez)、貝里斯駐台大使梅凱瑟(Katherine Vanessa Meighan)都親自出席活動，並大力推薦自家美食。梅凱瑟感謝中美洲經貿辦事處的支持，表示自己很開心美食餐車能讓台灣朋友們品嘗到貝里斯的優質產品。