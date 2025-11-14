友邦聖克里斯多福及尼維斯總理德魯來訪 見證首都巴士底市與台南簽署姊妹市協定

聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（中）率團訪台南市府見證該國駐台大使范東亞（左）代表該國首都巴士底市與黃偉哲市長（右）簽署姊妹市協定。（台南市政府提供／郭良傑台南傳真）

台南市長黃偉哲（右2）歡迎德魯總理（左2）率團訪問台南市，簽署姊妹市協定。（台南市政府提供／郭良傑台南傳真）

台南市長黃偉哲（右）贈送蘭花給德魯總理（左）。（台南市政府提供／郭良傑台南傳真）

台南市長黃偉哲率市府局處首長，在市府大廳歡迎聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯人到訪。（台南市政府提供／郭良傑台南傳真）

我國邦交國聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（Terrance Drew）14日與總理夫人普琳絲（Diani Prince-Drew）率團到訪台南，黃偉哲市長偕葉澤山副市長率多位市府首長熱情迎接。德魯總理此行見證了該國駐台大使范東亞（H.E. Donya Lynex Francis）代表該國首都巴士底市（Basseterre City）與黃偉哲市長簽署姊妹市協定。

黃偉哲表示，歡迎克國訪問團遠道而來，令台南倍感榮耀，感謝德魯總理多次為台灣發聲、力挺台灣加入國際組織，他代表台南市民向德魯總理致上誠摯謝意，也期待德魯總理一行在台南停留期間能多所交流，並進而愛上台南這座城市。

黃偉哲也向該國駐台范東亞大使及我國駐克國陶令文大使表達感謝，在兩位大使的協助下促成此次締盟，讓兩市有緣結為姊妹市。台南是台灣第一個城市、同時也是擁有三百年首都歷史的古都，巴士底市則是克國首都，亦是該國歷史最悠久城市，兩市在此相似基礎下締結為姊妹市，格外具有深刻意涵。

黃市長期盼未來兩市能在城市治理、文化、教育及經濟等領域建立更多實質交流、深化友誼，為台灣與克國的情誼再添新頁。

德魯總理表示，台灣的國土不大卻力量強大，而這份價值在台南展現得更加明顯，台南保存著許多珍貴的歷史古蹟，讓人深刻感受到古都的歷史傳承力量，而他們也有兩座古堡，這正是巴士底市與台南締結姊妹市的文化淵源之一。

目前有許多克國留學生在台南求學，尤其在機械工程領域最為熱門，德魯期盼這些學生在台南獲得知識與友誼，回國後也為國家轉型注入新動能。他強調小國同樣可以懷抱大夢想，兩國過去已共同實現許多目標，他期待未來藉由兩市締盟進一步深化合作，讓更多人因交流而受益。

