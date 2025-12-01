友邦聖文森外交恐轉向 藍委：兩岸關係惡化是重要因素
友邦聖文森迎來新政府，外界憂心其恐轉向與中國大陸建交。國民黨立委徐巧芯指出，其實這就凸顯兩岸關係的重要，過去馬政府時期都不用擔心這些，這並非外交部不努力，而是整體戰略的問題；國民黨立委馬文君也說，兩岸關係惡化，是影響邦交國忠誠的重要因素，政府應思考如何避免斷交情況。
友邦聖文森及格瑞那丁27日舉行國會大選，反對黨「新民主黨」獲勝，新民主黨黨魁傅萊德28日就任新總理，該黨曾主張與台灣斷交並與中國大陸建交。外界憂心聖國新政府恐外交轉向，外交部表示，會在既有成果基礎上與新政府緊密協作，深化雙邊關係。
國民黨立委徐巧芯表示，還是希望「新民主黨」能重新評估國際情勢，維持與我國友好關係，也希望賴政府多加努力。其實這也凸顯兩岸要友好很重要，像過去馬政府時期兩岸友好，即便友邦選舉後出現新局勢，我國也不至於有如此擔憂，因為當時是「外交休兵」，那中國大陸也不會動用關係去挖牆角；蔡政府時期，就發生過幾次斷交，所以還是希望賴政府不要再有這樣的情況。
至於有關外交部表示將與新政府在既有基礎上緊密合作，徐巧芯認為，不可能完全都期待外交部一個部門，當然他們很努力，但這是更大的戰略問題，涉及兩岸與國際關係，所以這就是國民黨在外交部分與民進黨有很大的不同，國民黨才能真正捍衛中華民國。
馬文君認為，大家有這擔憂，主要兩岸關係持續緊張、惡化，也是影響邦交國的忠誠重要因素之一；如果斷交成真，對台灣的外交又是一記重擊，政府因思考如何避免引發區域連鎖。
不過馬文君分析，雖然外界憂心，但也未必會斷交，相信傅萊德還會從幾個面向再看情況，第一，賴政府是否真有心維持邦交；第二，中國大陸是否會藉此機會「加碼」，誘引聖國新總理與我斷交來「教訓」賴政府？第三，川普政府有否意願大力助我維持與聖國的邦交？這幾個因素都可能影響最終的決定，因此還需再觀察。
