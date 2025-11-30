友邦聖文森政黨輪替釀斷交危機？外交部說話了
台灣友邦聖文森及格瑞那丁（下簡稱聖文森）於本月27日舉行國會大選，最終由「新民主黨」（New Democratic Party, NDP）勝選，黨魁傅萊德（Godwin Friday）將擔任新總理並組成新政府。對於新民主黨傾向北京，可能與我國斷交，外交部僅回應，我國駐聖國大使范惠君已於第一時間代表政府與人民向傅萊德總理及國會議員當選人表達誠摯祝賀。因聖文森及格瑞那丁「新民主黨」曾主張與台灣斷交，在外交上向北京靠攏，因而聖文森在本次大選中政黨輪替後，外界都在關注聖文森是否會宣布與台灣斷交。
對此，外交部透過新聞稿，回應全文如下：
我國駐聖國大使范惠君已於第一時間代表政府與人民向傅萊德總理及國會議員當選人表達誠摯祝賀。
本次聖國國會大選過程和平順利，聖國人民透過公開、透明與平和的民主機制完成投票，展現守護民主的堅定信念與成熟穩健的政治文化。
台灣與聖文森國共享民主、自由、人權等普世價值，建交44年以來邦誼篤睦，各項雙邊合作計畫成效斐然，涵蓋農業、糧食安全、基礎建設、醫療衛生、資通訊科技及婦女賦權等領域，深獲聖國各界肯定。我國政府將在「總合外交」下持續與聖國攜手推進多項「榮邦計畫」，在既有堅實基礎上加強合作，深化共榮互惠的夥伴關係，共同促進民生福祉與永續發展。
