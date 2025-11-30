友邦聖文森政黨輪替 新總理外交政策恐與台灣斷交

台灣友邦聖文森及格瑞那丁（以下簡稱聖文森）27日舉行國會大選，反對黨「新民主黨」以壓倒性勝利終結了總理龔薩福（Ralph Gonsalves）長達24年的執政。新民主黨黨魁佛萊代（Godwin Friday）於28日正式宣誓就任新總理，該黨過去曾表態支持與台灣斷交並向北京靠攏，因而引發外界對台聖邦交未來的擔憂。

賴清德總統與友邦聖文森及格瑞那丁總理龔薩福見面。（圖／總統府）

66歲的佛萊代在就職演說中承諾，將致力於提升國民生活水準，並成為所有人的總理。台灣駐聖文森大使范惠君已第一時間代表我國政府，向佛萊代及新當選國會議員表達祝賀，並強調台灣將繼續透過「總合外交」政策，與聖文森推進多項合作計畫，深化彼此的夥伴關係。

聖文森是台灣僅存的13個邦交國之一，位於加勒比海地區。新民主黨在27日的國會大選中，於15個民選席次中贏得14席，成功結束聯合勞工黨的長期執政。79歲的龔薩福自2001年起擔任總理，原本尋求第六個五年任期，最終不敵反對黨，但仍保住了個人國會席次，成為聯合勞工黨唯一的國會代表。

聖文森及格瑞那丁總理龔薩福結束24年的執政。（圖／總統府）

龔薩福執政期間，曾多次公開力挺台灣，並譴責大陸的外交作為。他在任內數度訪台，讚揚台灣的援助與民主制度。不過，《聖文森時報》26日刊登的一篇觀點文章指出，龔薩福實際上採取的是「外交鋼索」策略，在支持台灣與大陸經濟接觸之間取得平衡。他雖然拒絕放棄台灣，但也與大陸保持非正式關係，並進行戰略會談。

儘管新總理佛萊代在競選期間未公開提及與台灣斷交的計畫，但其過去的立場仍讓台灣外交圈感到憂心，擔心聖文森可能成為下一個與台灣斷交的邦交國。對此，台灣外交部表示，將持續加強與聖文森的合作，推進「榮邦計畫」，在既有的堅實基礎上深化雙方的夥伴關係，促進民生福祉與永續發展。

