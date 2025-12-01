友邦聖文森新總理為親中派 外交部：有信心穩住兩國關係
我國加勒比海友邦聖文森出現24年來首次政黨輪替，親中派的新民主黨領袖傅萊德接任新總理，由於新民主黨曾主張跟台灣斷交並且和中國建交，引發外界擔憂台聖邦誼恐怕生變。對此外交部強調，跟聖文森有44年的邦交，有信心穩住兩國關係。
外交部次長陳明祺回應，「大使已經跟他們的候任總理傅萊德還有他的國會議員致賀，然後也談了雙方繼續合作的關係，我們當然會密切關注斷交這樣狀況，應該還是有信心的。」
不只要穩住跟聖文森的邦誼，先前跟台灣斷交的宏都拉斯總統大選也登場，呈現3強鼎立，包含在2023年跟台斷交的現任總統卡蕬楚、反對黨國家黨的阿斯夫拉和自由黨的納斯拉亞，而選前國家黨跟自由黨的候選人都表態，如果當選可能恢復跟台灣的外交關係，備受關注。
外交部次長陳明祺認為，「宏都拉斯的養蝦業受到很大的衝擊，再次證明中國用各種樣的方式、利誘的方式來建立邦交，是建立在一個不穩固的基礎上面。開展跟宏都拉斯的關係，我們會再繼續努力。」
由於我國現在有12個邦交國，其中在歐洲唯一的邦交國教廷是否穩固也受到關注。外交部強調，教廷不會跟台灣斷交。
主持人周玉蔻提問，「你任內教廷會不會斷交？」
外交部次長吳志中回應，「不會，現在12個邦交國都很穩定。」
至於總統賴清德是否12月啟動出訪友邦行程？外交部回應，相關策畫跟聯繫工作從未中斷，但相關消息要以總統府發布為準。
