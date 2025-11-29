友邦聖文森變天 恐與台灣斷交

台灣友邦聖文森及格瑞那丁27日舉行國會大選，反對黨「新民主黨」取得壓倒性勝利，終結了總理龔薩福（Ralph Gonsalves）長達24年的執政。新民主黨黨魁佛萊代（Godwin Friday）28日就任新總理，而該黨曾主張與台灣斷交並向北京靠攏。

66歲佛萊代於28日宣誓就職，他承諾將提高人民生活水準，並成為所有人的總理。台灣駐當地大使也向新民主黨表達祝賀。

聖文森及格瑞那丁（簡稱聖文森）位於加勒比海，是台灣少數僅存的邦交國之一。佛萊代領導的新民主黨曾提議終止台灣的外交，轉而與大陸建立更緊密關係，但其競選宣言並未提及此事。

廣告 廣告

聖文森的國會有23個議席，其中15席為民選產生。在27日的國會大選中，新民主黨在15個改選席次中贏得14席，終結聯合勞工黨長達24年的執政。

79歲的龔薩福為聯合勞工黨黨魁，自2001年起擔任總理至今，原本尋求連續第6個5年任期。龔薩福此次丟掉總理寶座，但守住了自己的國會席次，是聯合勞工黨的唯一一人。

《聖文森時報》26刊出的一篇觀點文章形容，龔薩福執政期間走在「外交鋼索」上，試圖在對台灣的忠誠與北京的示好之間保持平衡。龔薩福是加勒比地區聲援台灣最響亮的人物，曾訪台十多次，並公開譴責北京咄咄逼人的行為。

文章指出，龔薩福過去在演講中讚揚台灣的援助、民主。然而，在龔薩福的言辭背後，隱藏著更謹慎、更精於算計的策略：與大陸維持非正式關係，與陸方特使舉行戰略會談，並願意在經濟上與北京接觸，同時拒絕放棄台北。

對於聖文森結束友台派龔薩福24年的執政。我外交部駐聖國大使范惠君第一時間代表我政府，向新總理及國會議員當選人表達誠摯祝賀。不過佛萊代上台後引發我外交圈擔憂我邦交國是不是又要減一？對此，外交部低調表示，政府會在「總合外交」政策下，持續與聖國攜手推進多項「榮邦計畫」，在既有堅實基礎上加強合作，深化共榮互惠的夥伴關係，共同促進民生福祉與永續發展。