友邦COP30執言 外交部：台灣願善盡責任做貢獻

「聯合國氣候變化綱要公約第30屆締約方大會」(UNFCCC COP30)在巴西登場。外交部今天(10日)表示，史瓦帝尼、帛琉、馬紹爾群島、聖克里斯多福及尼維斯、吐瓦魯等5個友邦，分別在6日及7日的「元首峰會」及「主題會議」為台灣執言，我國對友邦以具體行動支持台灣參與國際氣候治理機制表達誠摯謝意。

外交部強調，台灣願善盡國際社會成員責任，持續與友邦及理念相近夥伴密切合作，共同為因應氣候變遷做出貢獻。

友邦史瓦帝尼總理戴羅素(Russell Mmiso Dlamini)發言表示，「不遺漏任何人」不僅是口號，更是應身體力行的承諾，我們必須團結一致因應人類史上最艱鉅的挑戰之一，並接納國際社會全體成員，尤其是中華民國(台灣)等仍被排除在參與程序之外。

帛琉總統惠恕仁(Surangel S. Whipps, Jr.)重申，「不遺漏任何人」是根本原則，包括台灣在內所有夥伴都必須在氣候議題擁有一席之地，且台灣可透過以科學為基礎的行動協助振興全球轉型。

馬紹爾群島外長康仁德(Kalani Kaneko)表示，該國長期以來呼籲國際社會接納台灣成為聯合國氣候變化綱要公約一員，所有國家都必須參與解決方案，也有權在締約方大會發聲。

聖克里斯多福及尼維斯聯邦環境部長柯拉克(Joyelle Clarke)表示，氣候行動不應有排他性，「小島嶼發展中國家」需要發展夥伴，在中華民國(台灣)的科技支持下，該國得以將電網現代化並升級傳輸系統。

吐瓦魯國內政、氣候變遷暨環境部長塔利亞(Maina Vakafua Talia)表示，必須將合作因應氣候變遷列為首要任務，這也是我們應該接納台灣的原因。