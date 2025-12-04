双融域舉行交流感恩茶會（3） (圖)

南部中心／陳家祥、莊舒婷 高雄市報導高雄大樹區一間豆腐食品加工廠，昨天晚間發生了火警，當時一名外籍移工，原本正在切割鐵片，不過就在他休息去用餐時，突然起火燃燒，火勢一發不可收拾，也導致在場的一名移工遭燻黑，所幸沒有人員傷亡。消防人員到場救火，發現鐵皮一樓已經燃燒。（圖／翻攝畫面）現場人員說，叫他們報警，叫他們報案就對了啦，我已經，我報了我報了，太誇張。熊熊大火不斷往天空竄，周邊瀰漫大量濃煙，現場人員試圖用水滅火，但火勢依舊猛烈。消防人員獲報後，出動14車37人到場搶救，當時一名移工原本正在進行鐵片的切割工作，不過就在他稍作休息去用餐時，突然就發生火災，差點慘遭火吻的移工，整個人似乎已經被薰的黑黑的。工廠外籍移工vs.現場人員vs.記者說，他是印尼，他是印尼，本來就黑了，是是是是，哈哈哈，我看他很開心，所以他有救，有發現火，對，發現，然後呢他說，然後他有打電話給我們老闆了。燃燒過後鐵皮屋已經被燒得焦黑，現場一片狼藉。（圖／翻攝畫面）不論是被煙燻黑、工作弄黑的，還是本來就比較黑一點，好險人沒有受傷，還能苦中作樂，消防人員將火勢撲滅後，仍持續灑水降溫，不過工廠已經被燒得面目全非，事發地點就在高雄大樹區瓦厝街的豆腐食品加工廠，2日晚間約7點，初步了解是一樓鐵皮建築物燃燒水洗塑膠塔。高市消防四大隊二中隊副中隊長曾健彰：「現場工廠的移工在切割鐵片的時候，遺留下的鐵屑火花不慎引燃後方洗水塔塑膠件，抵達現場的時候火勢就燃燒。」整起火勢約20分鐘後撲滅，沒有人員受傷受困，只是這一燒，業者的損失恐怕難以估計。原文出處：高雄食品加工廠驚傳火警 烈焰直竄 移工救火「全身遭燻黑」 更多民視新聞報導高雄也將擁有大巨蛋？陳其邁提出「這構想」 邱議瑩：和我主張一致香港宏福苑火災揭高樓防火漏洞 專家籲導入遠端監控系統白紙革命三週年! 港府災後大力維穩 拘捕異議人士

