双融域2.0三策略推進 施振榮盼文化科技遍地開花
（中央社記者曾智怡台北4日電）匯聚5年豐碩能量，數位沉浸展演平台双融域今天分享2.0時代3大策略，科文双融董事長施振榮表示，沉浸式是未來發展方向，科技能優化體驗、讓複製更容易、成本更低，進而達成普及化，期許未來遍地開花。
双融域（AMBI SPACE ONE）於2020年在台北101打造台灣首創的5G+4K文化科技整合創新平台，今天舉辦「AMBI SPACE NEXT」交流感恩茶會。
科文双融董事長施振榮、科文双融副董事長陳立恒、科文双融執行董事黃宛華、台新銀行文化藝術基金會董事長鄭家鐘、文策院副院長張文櫻、白鷺鷥文教基金會榮譽董事長陳郁秀等出席，共同見證5年來在文化科技領域所累積成果。
施振榮致詞表示，5年前決定成立科文双融，原先是科技部推動數位典藏計畫，後來經跨部會指導後，民間企業認為「談還不如起而行」，才有今天初步成果，但該場地因台北101希望更高坪效所以漲價，因此將調整策略腳步。
他也謝謝場地合作夥伴，因疫情緣故，似乎尚未回收投資，但相信這些投資都成為無形價值，希望下一階段連本帶利賺回來，為台灣作為「東方矽文明」發祥地共同努力。
展望未來，双融域將以「AMBI SPACE, ANY SPACE」為核心理念，朝3大策略方向推進，包括從場域運營到文化科技整合服務，將沉浸式體驗服務導入文旅、文化場館與商空等地；強化IP資產活化與內容開發，串聯全台沉浸式據點並結盟代理夥伴，推動內容授權與展演。
以及打造AMBI BOX沉浸式模組，攜手跨領域夥伴雄獅集團、The One南園與嘉義文化科技創新基地、保利馬公司等。
施振榮會後接受中央社記者訪問表示，台灣科技藝術最重要是成立產業生態系，双融域多年來已累積科技設備、科技整合、藝術創作、經紀代理、IP授權等不同合作夥伴，適逢台北101要轉型，因此也重新規劃，期許未來遍地開花。
他並強調國際化重要性，像是拉斯維加斯沉浸式藝術場投資鉅額，台灣困難則在於沒有像拉斯維加斯、東京那樣觀光客很多，因此盼透過化整為零到處服務大家。
至於科技扮演角色，施振榮認為，文化內容具有藝術層次，沉浸式是未來發展，科技則能讓體驗更好、複製更容易、成本更低，讓其達成普及化，現在關鍵在於如何永續，這也是為何要和跨領域夥伴合作，提供更多受眾好的體驗內容，內容也能客製化。
過去5年，双融域攜手百組品牌共創沉浸式多元應用樣態，合作單位涵蓋精品、科技、藝術、文化產業，累積近300場不同主題的活動，吸引超過30萬人次參訪，並創下超過1000場企業包場，接待超過5000名意見領袖及產業菁英，成為企業與科技藝術合作的首選場域。
為助力双融域2.0的推進，母公司科文集團強化資金的投入並成立双融金，擴大支持文化科技IP的開發。（編輯：潘羿菁）1141204
