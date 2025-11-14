反中示威升級 韓文觀部要求重設「觀光警察」 遭拒

示意圖／達志影像Shutterstock

南韓反中情緒高漲，不僅示威活動頻繁在首爾市中心上演，數度爆發警方、抗議民眾和遊客之間的衝突，甚至還出現咖啡廳拒絕接待陸客的爭議，讓外國旅客的安全問題備受關注。旅遊主管機關文化體育觀光部因此向國家警察廳提出，恢復2023年解散的「觀光警察」單位，協助處理遊客問題，但卻遭到警方以人力重組困難為由拒絕。

與觀光環境備受關注。原已在2023年解散的「觀光警察」單位，如今又被提議恢復設立，但警方因人力因素拒絕，引發外界對旅遊治安是否足以因應的疑慮。就在韓方試圖靠免簽政策吸引更多陸客之際，如何在反中浪潮與觀光振興之間取得平衡，成了南韓當局面臨的重大考驗。

網羅各大本地品牌的首爾明洞，是不少人心中的「購物天堂」。

走在街上，除了能看見大批外國客，時不時還能找到身穿深藍制服的身影，他們是「觀光警察」，胸口別著語言胸章，方便遊客識別。

南韓警察 vs.日本旅客：「如果要去這裡的話，我可以告訴您在哪裡坐計程車、乘車基本費用以及所需時間。打擾了。」

2013年成立的「觀光警察」，是由一群精通英文、中文、日文等外語的警察所組成，主要在明洞、梨泰院、東大門等主要觀光熱區巡邏，負責處理旅遊糾紛、預防犯罪及提供諮詢服務，解決旅客疑難雜症。

台灣遊客：「很好、很漂亮、友善、美麗。」

受幫助的遊客都說讚，十分感謝「觀光警察」親切又專業的服務。只是這一執法單位才運行十年後，也就是2023年，便因裁員和組織效率化問題，正式解散。

沒想到，旅遊主管機關文化體育觀光部日前突然重提「觀光警察」，要求警察廳恢復設立。不過最終遭警方以人力困難為由拒絕，讓外國觀光客的旅遊安全問題再度被搬上檯面，因為近期南韓社會不太平，連中國駐韓大使戴兵11日都親自要求韓方制定解決方案。

示威民眾：「堅決反對免簽入境！堅決反對免簽入境！」

一手舉著「天滅中共」標語、一手揮舞美韓兩國國旗，近期這類反中集會，時不時在首爾街頭上演。有些抗議團體甚至挑釁意味濃厚，選在陸客眾多的明洞商圈集會遊行。

示威民眾：「中共滾出去！中共滾出去！」

又是高呼CCP OUT，又是嚷嚷「習近平下台」，自然引起反對派人士和陸客不滿，警方最擔心的場面就此發生。

一名韓籍女子怒將手中咖啡潑向示威人群，被潑灑的男子舉起拳頭就想反擊，所幸警方及時趕到、拉住雙方，才避免了流血事件。

韓聯社TV記者：「實際上，今年截至10月，光是明洞一代舉行的反中集會有65次，比去年增加了近5倍。自緊急戒嚴風波以後開始的保守團體支持尹錫悅的集會，如今成了反中示威。」

高漲的反中情緒，讓南韓政府很頭疼，總統李在明曾撂下狠話，強烈批評仇外行為。

南韓總統 李在明(10/2)：「真的不該再放任那些沒有文化、非常低劣、有損國格的行為。」

行政安全部也向提交《警察積極執法方案》，下令警方加強打擊力道。

像是月初美中領袖會談場地附近的這場快閃示威。

示威民眾：「中共滾出去！中共滾出去！中共滾出去！」

警方不放過鬧事者，以妨害公務罪逮捕了沒有事前申報集會，就高喊仇外口號、甚至向警方動粗的3名保守派人士。

韓聯社TV記者：「警方表示將嚴格應對針對美國、中國等，反外國與海外人士的集會與示威。警方計畫從集會申報階段開始，便依照申報內容、宣傳口號等評估危險性，如果擔心發生大規模衝突，將限制集會和遊行；若明確威脅到公共秩序，則將禁止剩餘集會。」

只是反中抗議活動並未消停，反倒越滾越大，甚至有咖啡廳直接對陸客下一道「逐客令」。

在韓中國網紅：「這是我在南韓看到的最具種族歧視的咖啡廳。」

位於首爾鬧區聖水洞的一家咖啡廳，業者在社群官方帳號明確標註「不接受中國客」，遭大陸網友憤怒撻伐。

咖啡廳業者：「整個社會現在反中情緒比較嚴重，這個也在顧客身上體現出來。只要中國客人一進來，反中客人就開罵，為了不要讓這種事情太頻繁、製造店鋪不好的氛圍才拒絕接待陸客。」

雖然店主已解釋並非歧視，而是為避免反中情緒下有顧客發生衝突，才祭出的措施。但爭議仍持續延燒，最終業者只好刪除相關公告。

漢陽大學國際觀光研究所教授 李勳：「地方政府和國家也應該整頓制度，因為對特定人種或文化感到厭惡的示威，絕對不是好事。」

南韓9月底試行開放中國團體遊客免簽，希望到明年6月前，吸引百萬名陸客訪韓。不間斷的反中活動，恐怕將成為韓方振興旅遊產業的絆腳石，首爾當局急需制定應對對策。

中國遊客 張若蓮：「韓國人民也非常熱情。」

中國遊客：「(對韓國)印象特別好。」

中國遊客：「非常開心，夢想來到韓國。」

盡可能不破壞陸客既有好印象，讓這波觀光熱潮得以延續下去。

