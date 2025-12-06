反串出事？PTT政黑板主對綠委兒發布「恐嚇言論」 慘被立刻解職
即時中心／徐子為報導
民進黨高雄立委賴瑞隆兒子被媒體爆料涉在校霸凌同學，賴瑞隆為此出面道歉，並表示會自我檢討、加強教育。PTT「政黑板」板標今（6）日竟改成「賴瑞隆之子應就地正法」，疑板主為「反串」。對此，PTT站方指出，板標內容恐觸法，且嚴重違反PTT相關規定，行為情節極為重大惡劣，該版標已立刻移除；並發布公告，稱發布該板標的政黑板板主被即刻解除職務。
PTT一名小組長今在政黑板發布公告，表示1板標出現嚴重失當內容。此板標內容有觸犯法律疑慮，並嚴重違反PTT相關規定，行為情節極為重大惡劣，已移除該板標，同時，嚴正譴責任何形式的暴力、恐嚇或煽動違法行為的言論。
發布移出板標後，該小組長隨後再發布判決指出，發布該板標之政黑板板主即刻解職，解職事由為該板主行為嚴重違反PTT站規第五條：法律優位原則，以及板主權力義務規範。判決指出，板主之失當行為已造成本組與本站之名譽嚴重受損，情節重大惡劣。另外，該板主也被註記永久不得再擔任任何看板之板主。
《民視新聞網》提醒您，有關散布猥褻物品罪：
刑法第235條第1項：「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，
處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。」。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！
原文出處：快新聞／反串出事？PTT政黑板主對綠委兒發布「恐嚇言論」 慘被立刻解職
