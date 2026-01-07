Taiwan FactCheck Center

反串要註明！AI圖太逼真！揭開「方陣快砲」迷因進化過程

發佈：2026-01-07

https://open.spotify.com/episode/3Moua0a3t04CWV2IgC9HEn?si=ZvVJJWTMSlaa7r7RZAG5Rg

【若無法播放，請點此收聽節目】

「哇！台灣海岸線什麼時候架起了方陣快砲？」「連市區大馬路旁都有軍武設施，兩岸關係真的這麼緊張嗎？」

最近有一組超逼真的圖片在網路瘋傳，畫面中是台灣熟悉的海岸公路、街道，卻配上了重型軍事武器。別急著轉發！其實這些全是AI生成的迷因圖。

台灣事實查核中心總編輯陳偉婷提醒，現在的AI不只能畫出逼真的風景，連過去最難克服的「繁體中文字」都能寫得精確。當迷因圖脫離了原本諷刺搞笑的語境，被單獨轉發時，就極容易變成讓人誤信的謠言。

看到太過驚人、太具戲劇性的圖片時，請先停下分享的手，看看留言區或查核報告，別讓幽默感成了假訊息傳播的推手！

延伸閱讀：「方陣快砲」上公路？ AI迷因圖變身網路謠言

