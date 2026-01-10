「反人類暴行」豆瓣評分8.7 導演給自己作品「打出滿分」

「反人類暴行」拿下豆瓣評分8.7。(取材自微博)

江奇霖、章宇、尹正主演的電視劇「反人類暴行」日前收官，豆瓣評分達8.7分，成為2025年年度國劇最高分作品。該劇導演、編劇牟芯岑坦言，雖然這部作品還有很多遺憾，如果自己進行打分，他會給出滿分，「這跟拍得好不好沒有關係，而是我這輩子關於自己民族，血脈裡的根，在這裡有所體現」。

新京報報導，牟芯岑表示，每個作品都有自己的命，當播出的時候，都會面對命。「在創作的時候，就是捫心自問，做到當時我追求的藝術構成，和我所能調配資源的極限。至於播出去什麽樣，誰也說不好。但是永遠要做的是，我盡力了嗎？我是不是每一個鏡頭都看了，顏色都調了，聲音都做了，轉場是否自己看得舒服，視線流是不是對的，其他就丟給命運和當時的市場」。

廣告 廣告

「反人類暴行」圍繞著日軍731部隊在華犯下的累累罪行展開敘事，劇情不僅展現了日軍泯滅人性的人類活體實驗和屠殺行為，更從偽滿洲國殖民歷史的全景視野出發，以多視角多聲部呈現日本軍國主義內部的組織架構、日本戰時政府對於日本民眾的精神控制、日偽文化殖民部門對於殖民地民眾的強行洗腦、中國東北抗聯戰士和平民百姓的英勇反抗等多元歷史圖景，是國內抗戰劇中罕有的「博物館型」作品。

在牟芯岑在算看來，創作「反人類暴行」，首要的便是尊重史實。尤其是在提取史料、將史料融入故事的環節，要保持冷靜、克制。萬不可淺嘗輒止、見好就收，不同角度的相關資料相互佐證，構成邏輯閉環，劇作的基石才會穩固。

「反人類暴行」的整個創作、拍攝過程中，也進行了大量的取舍工作，據牟芯岑介紹，731罪證陳列館里的資料太多了，在講故事的同時，這部作品的目標就是，不僅要呈現731部隊，更要揭露其反人類罪行背後的邏輯鏈條，包括它的硬件規模、組織結構、醫學支撐及其軍事目的，全盤呈現給觀眾。

更多世界日報報導

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累

這五款油電混合車 被評比電動車更保值